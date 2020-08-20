تركيا تبدأ في تطبيق “العلاج المنزلي” على مصابي كورونا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن بلاده ستبدأ قريبا تطبيق العلاج المنزلي على مصابي كورونا.

وأوضح قوجة، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن الأطباء على التواصل وسيعملون مباشرة مع المرضى عبر نظام التطبيب عن بعد، وأن أربع شركات محلية بدأت إنتاج أدوية مضادة لكورونا.

وأفاد قوجة أن تركيا أجرت 13 دراسة منفصلة حول لقاح مضاد لكورونا، 3 منها في مرحلة متقدمة، وفق قوله .

وأضاف قوجة أن معدل إشغال الأسرّة في المستشفيات لجميع المرضى بمن فيهم مصابو كورونا بلغ 51.3 بالمئة.

يذكر أن حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا ارتفعت إلى 234 ألف، فيما سجلت الوفيات 6.039 حالة، والإصابات 253 ألف .

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