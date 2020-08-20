قد تجني ثروة الآن إذا كانت لديك لعبة فورت نايت على الايفون الخاص بك!

التجارة الإلكترونية الآن باتت تتيح بيع وشراء أي شيء، أحياناً أشياء مهمة وأساسية وأحياناً أشياء ترفيهية وأحياناً أخرى أشياء غريبة مثل بيع تجارة هواتف الايفون المثبت عليها لعبة فورت نايت Fortnite بعد حذفها من متجر الآب ستور!

في واحدة من الحوادث المثيرة للدهشة والسخرية معاً ما حدث بعد حذف لعبة فورت نايت Fortnite من متجر الآب ستور الخاص بأبل، وعدم تمكن المستخدمين من تثبيتها على هواتف الايفون وأجهزة الايباد.

استغل البعض هذه الصراع بين شركة Epic Games المطورة للعبة وابل في حصد بعض الأرباح الشخصية من خلال عرض هواتف الايفون المثبت عليها اللعبة سابقاً للبيع على موقع eBay وبأسعار مبالغ فيها.

أسعار هواتف الايفون المثبت عليها اللعبة بعضها جنوني ويتراوح بين 1,000$ إلى 10,000$ علماً بأنها أصلاً هواتف ايفون مستعملة!

هناك أيضاً أسعار لهذه الهواتف المستعملة بسعر مئات الدولارات ويعرض أصحابها هواتف الايفون المستعملة مع لعبة فورت نايت كميزة إضافية للتشجيع على الشراء.

من المستبعد أن يقوم شخص عاقل بشراء هاتف ايفون بهذا السعر المبالغ فيه من أجل لعبة واحدة، ومشكلة مؤقتة قد تُحل في المستقبل القريب وتعود بعدها اللعبة إلى المتجر.

أغلب هواتف الايفون المعروضة بتلك الطريقة وهذه الأسعار لن تباع على الأرجح، لكنها كانت فرصة لإلقاء الضوء على الطريقة التي يفكر بها البعض في استغلال الأزمات بغض النظر عن الأحكام الأخلاقية في الأمر.

هذا الأمر حدث بسبب صعوبة تثبيت اللعبة من خارج متجر الآب ستور على الايفون والايباد، لكن يمكن بسهولة تثبيت فور نايت على نظام الأندرويد حتى بعد حذفها من متجر جوجل بلاي.

لماذا تم حذف لعبة فورت نايت؟

قرار ابل وجوجل بحذف لعبة فورت نايت Fortnite من متجر التطبيقات كان سببه قيام شركة Epic Games المطورة للعبة بإضافة خيار الدفع بعيداً عن نظام الدفع الخاص بأبل وجوجل علماً بأن عمليات الدفع التي لا تتم من خلالهما تحرمهما من العمولة المقدرة بحوالي 30%.

تنص سياسات متجر جوجل بلاي والآب ستور على ضرورة أن تتم عمليات الشراء والدفع في التطبيقات والألعاب من خلال نظام الدفع الخاص بجوجل وابل.

مخالفة شركة Epic Games لتلك السياسات وضعت جوجل وابل في موقف حرج ولم يكن أمامها حل سوى الاضطرار إلى حذف اللعبة لمخالفة السياسات وحرصاً على مصالحها المادية. وحالياً هناك معارك قضائية بين الشركات الثلاث من أجل إعادة اللعبة.