رسميًا – عودة بلاك بيري لسوق الهواتف الذكية مع دعم 5G وتقنيات جديدة

في وقت من الأوقات كانت شركة بلاك بيري تُعد واحدة من أبرز شركات الهواتف الذكية على الإطلاق، هذا إلى أن قامت الشركة الكندية بالخروج من سوق الهواتف الذكية بشكل كامل بعدما أعلنت شركة TCL صاحبة حقوق هواتف بلاك بيري عن هذا في بدايات العام الحالي، لكن اليوم وبشكل مفاجئ ظهر خبر عودة بلاك بيري، وهو ما يولّد لدينا مشاعر عديدة ومتضاربة.

عودة بلاك بيري مع تقنيات جديدة ووعود كبيرة

في الفترة السابقة حصلت شركة تحمل الاسم Onward Mobility على حقوق هواتف بلاك بيري، وهذه الشركة قد اتخذت قرار مغاير وجريء وهو إعادة هواتف بلاك بيري رسميًا في عام 2021، وحتى الآن فالشركة أعلنت عن هاتف واحد فقط ضمن خطتها، وهو الذي سيدعم شبكات الجيل الخامس من ناحية، ومن ناحية أخرى سيقدّم الأزرار الفيزيائية التي تُعد أهم العلامات المميزة لبلاك بيري على الإطلاق.

وعدت شركة Onward Mobility بهاتف آمن للغاية مع تقنيات تشفير ثنائية الجهات وحلول أمنية متعددة، وهو أمر مفهوم نظرًا لتخصص شركة بلاك بيري في مجالات الأمن والحماية منذ فترة طويلة، والشركة ستعمل على عمليات التصنيع بالتعاون مع شركة FIH Mobile، وهي شركة تابعة لمصانع فوكس كون الغنية عن التعريف والتي تصنّع هواتف آيفون.

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لمحات من تاريخ شركة بلاك بيري العريقة

في عام 1984 تأسست شركة تحمل الاسم RIM والمتخصصة في البحوث التقنية، لاحقًا وفي عام 1999 بدأت هذه الشركة في إنشاء علامة BlackBerry المتخصصة في الهواتف، وفي عام 2008 صدر أول هاتف بلاك بيري حديث مع الكيبورد الأيقوني الخاص به، ومن ثم وفي هذه الفترة استمر الهاتف في تحقيق نجاح ضخم.

في 2013 تم تغيير اسم الشركة من RIM إلى BlackBerry، وفي نفس العام وتحديدًا في سبتمبر وصل عدد مستخدمي الشركة في الولايات المتحدة إلى أقصى عدد له على الإطلاق وهو 85 مليون مستخدم! من هنا بدأ الانحدار إلى أن استحوذت شركة TCL على حقوق تصنيع هواتف BlackBerry إلى أن قتلت العلامة بشكل كامل في فبراير 2020، وها هي شركة Onward تعود لبدء فصل جديد في تاريخ الشركة.