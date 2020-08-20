شهدت السينما والدراما العربية العديد من الثنائيات الفنية التي حققت نجاحا كبيرا، وتركت بصمة خالدة في قلوب المشاهدين.

تتشكل الثنائيات الفنية نتيجة الكيمياء الفنية التي تحدث بين الفنانين، والتي تجعل العمل يبدو طبيعياً وواقعياً لدرجة كبيرة، حيث يتشارك الفنانون دور البطولة في العمل.

وتنقسم الثنائيات الفنية لثنائيات تجمع فناناً وفنانة، وثنائيات تجمع فنانينِ اثنين أو فنانتين، وقد تكلل بعض هذه الثنائيات بالزواج.

ومن خلال سطور هذا المقال سنقوم بجولة في عالم الدراما والسينما العربية لنتعرف من خلالها على أبرز الثنائيات الفنية.

ثنائيات فنية تركت بصمة في السينما والدراما العربية

1- إسماعيل يس وشادية:

يعد هذا الثنائي من أشهر الثنائيات الفنية وأقدمها، التقى هذا الثنائي لأول مرة في العام 1949 في فيلم كلام الناس، ليقدما بعدها 23 عملا مشتركا خلال 5 سنوات أبرزها الهوا سوا، حماتي قنبلة ذرية، مغامرات إسماعيل يس، الظلم حرام، والحقوني يا ناس.

2- شادية وصلاح ذو الفقار:

ثنائي بدأ رحلته من فيلم عيون سهرانة، ومن ثم اجتمعا في فيلم أغلى من حياتي الذي عرض في العام 1965، وقدم الثنائي خلال رحلتهما معا عدة أفلام كان آخرها فيلم لمسة حنان الذي عرض في العام 1971.

ولقد كلل صلاح ذو الفقار وشادية شراكتهما الفنية بزواج استمر لفترة قصيرة.

3- فاتن حمامة وعماد احمدي:

اجتمع هذا الثنائي في 18 فيلما مشتركا، أولها فيلم ست البيت الذي عرض في العام 1949 وآخرها فيلم الخيط الرفيع عام 1971، وخلال هذه الفترة قدما عدة أفلام رائعة منها أنا الماضي، بين الأطلال، والمنزل رقم 16.

4- فريد الأطرش وسامية جمال:

قدم هذا الثنائي 6 أفلام غنائية ناجحة، تركت أثرا في قلوب المشاهدين وهذه الأفلام هي: حبيب العمر، أحبك أنت، عفريتة هانم، آخر كذبة، تعال سلم، وماتقولش لحد.

5- دريد لحام ونهاد قلعي:

يعد هذا الثنائي من أشهر الثنائيات في السينما والدراما السورية.

قدم هذا الثنائي مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات المشهورة كصح النوم، غوار جيمس بوند، حمام الهنا، مقالب غوار، مسرحية غربة، وامرأة تسكن وحدها.

6- فؤاد المهندس وشويكار:

ثنائي عاشق ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما المصرية، بدأت قصة حبهما من خلال مشاركتهما في مسرحية أنا وهو وهي، وتزوجا بعدها، واشتركا في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات الخالدة كاعترافات زوج، شنبو في المصيدة، أخطر رجل في العالم، أرض النفاق، العتبة، غرام في أغسطس، سفاح النساء، إجازة بالعافية، عالم مضحك جدا، مطاردة غرامية، ومدرسة المراهقين.

7- أيمن رضا وباسم ياخور:

ثنائية كوميدية مشهورة في الوطن العربي، حيث قدم النجمان مجموعة من المسلسلات الكوميدية السورية كعيلة خمس نجوم، عيلة ست نجوم، عيلة سبع نجوم، بالإضافة لإطلاقهما مشروع بقعة ضوء.

8- عادل إمام ويسرا:

تعد هذه الثنائية من أطول الثنائيات الفنية، إذ بدأت في العام 1978 وما زالت مستمرة حتى الآن، وقدم النجمان خلالها 17 فيلما، بالإضافة للعديد من المسلسلات الدرامية.

وتميز هذا الثنائي بقدرته على تقديم النمط الكوميدي، الاجتماعي، والسياسي، ومن أبرز الأعمال المشتركة لهذين النجمين على باب الوزير، جزيرة الشيطان، رسالة إلى الوالي، ليلة شتاء دافئة، الإنس والجن، والإنسان لا يعيش إلا مرة واحدة.

9- حسن يوسف وسعاد حسني:

ثنائية فنية ناجحة حققت شعبية كبيرة في العالم العربي، بدأت هذه الثنائية من خلال ما فيش تفاهم الذي عُرض في العام 1961، لتتوالى بعدها الأفلام المشتركة التي حققت نجاحا كبيرا كفيلم العزاب الثلاث، للرجال فقط، شقة الطلبة، اللقاء الثاني، نار الحب، وغيرها من الأفلام.

10- أيمن زيدان ونورمان أسعد:

ثنائية كوميدية حقق شهرة كبيرة في العالم العربي من خلال مسلسل يوميات جميل وهناء، ومسلسل ألو جميل ألو هناء، ولم تدم هذه الثنائية طويلا لاعتزال الفنانة نورمان أسعد عالم التمثيل.

11- أحمد السقا ومنى زكي:

ثنائية معاصرة مميزة بدأت في العام 1996 من خلال مسلسل نصف ربيع الآخر، لتتوالى بعدها الأعمال المشتركة بينهما كفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، أفريكانو، عن العشق والهوى، مسرحية كده أوي، وغيرها من الأعمال.

12- باسم ياخور ونضال سيجري:

تعد ثنائية أسعد وجودة التي قدمها النجمان في مسلسل ضيعة ضايعة من أكثر الثنائيات الفنية نجاحا في العقد الأخير، وحظيت بشعبية كبيرة في كافة أنحاء العالم العربي، وتوقفت هذه الثنائية مع نهاية الجزء الثاني من مسلسل ضيعة ضايعة، ليرحل بعدها الفنان نضال سيجري عن هذه الدنيا بسبب مرض السرطان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية