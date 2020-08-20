أفضل مكبرات الصوت التي تعمل بتقنية البلوتوث لعام 2020

يُمكن استخدام مكبرات الصوت التي تعمل بتقنية البلوتوث في العديد من الاستخدامات المُفيدة بل أنها حالياً الأكثر مبيعاً في مجال مكبرات الصوت فغالباً لم يعد يعتمد أحد على المكبرات السلكية لأن هذه أفضل بكثير من ناحية كل شيء أهمها أنها تأتي بتصميمات محمولة كما أنها تعمل على إزالة التشويش ويُمكن التحكم فيها من خلال الهاتف بكل سهولة بعكس المكبرات الأخرى كما أنها منها ما يُمكن التحكم فيه من خلال أليكسا ومُساعد جوجل عبر الأوامر الصوتية، إذن إذا كُنت مُهتماً بهذا الأمر فسنتحدث عنه في هذا المقال بالتفصيل.

أفضل مكبرات الصوت التي تعمل بتقنية البلوتوث:

1. Oontz Angle

نبدأ هذه القائمة بهذا المكبر الرائع الذي لا يتجاوز سعره 25.99 دولار بجانب مُميزاته الأكثر من رائعة أهمها أنه صغير ويسهل حمله في أي مكان كما أنه يأتي بتصميم مقاوم للماء وعُمر بطارية يصل إلى 14 ساعة عمل بجانب قدرته على إزالة التشويش، من أهم مُميزات هذا المكبر أن هوائي البلوتوث Bluetooth 4.2 الخاص به يُوفر نطاقاً يصل إلى 100 قدم كما يحتوي على منفذ AUX مقاس 3.5 مم.

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2. Ultimate Ears Boom

يُوجد العشرات من مكبرات صوت الأكبر في الحجم والأسوأ في الأسواق لكن لا شيء يُضاهي مُتعة وراحة هذا المكبر لأنه يُقدم بعضاً من أكثر الأصوات مُتعة وتوازن كما أنه مُقاوم للماء ويأتي بألوان مُتعددة ويمكن أن يدوم حتى 15 ساعة في الشحنة الواحدة بجانب أنه يمنحك نطاق بلوتوث يصل إلى 100 قدم مثل الجهاز السابق، ومن أهم ما يُميز هذا المكبر انه يأتي بضمان لمدة عامين، يبلغ سعر الجهاز 149.99 دولار.

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3. LG PL7 XBOOM

لا أُبالغ أبداً إن قُلت بأن هذا أحد أفضل مكبرات الصوت التي تعمل بتقنية البلوتوث في الوقت الحالي لأنه يتمتع بمميزات قوية جداً منها أنه يتمتع بصوت صاخب بجانب أضواء LED رائعة على كلا الجانبين بجانب أنه يأتي مع تصنيف IPX5 المقاوم للعوامل الجوية والماء كما يُمكن لهذا المكبر التعامل مع رذاذ الماء وأهم ميزة فيه هي بطاريته القوية التي تعمل على مدار 24 ساعة ويُمكن من خلاله إجراء المكالمات الصوتية والتحكم فيه من خلال الهاتف، يبلغ سعر المكبر 176.99 دولار.

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4. V-MODA REMIX

يُوفر هذا المكبر تقنيات لتحسين الصوت المُقدم من خلاله كما يحتوي على ميكروفون لإجراء المكالمات من خلاله ويُمكن كذلك توصيله مع جهاز أمازون ايكو وأليكسا للتحكم الصوتي، هذا كله بجانب أنه مُقاوم للماء ويعمل حتى 10 ساعات في الشحنة الواحدة، وللإشارة تقنية البلوتوث الموجودة في الجهاز تعمل على مسافة 10 متر ويبلغ ثمنه على موقع أمازون حوالي 199.98 دولار.

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5. JBL Clip 2

بالرغم من صغر حجم هذا المكبر إلا أنه يُعتبر واحد من أفضل مكبرات الصوت الموجودة كما أنه سعره مُناسب جداً فهو لا يتجاوز 49.94 دولار والتعليقات حول هذا الجهاز أكثر من رائعة، من مُميزات هذا الجهاز أنه صغير بما يكفي بحيث يُمكنك اصطحابه معك في أي مكان كما أنه مُقاوم للماء ويحتوي على يد صغيرة في الأعلى حتى تتمكن من حمله بسهولة بجانب أنه يأتي معه كبل صوتي مدمج مقاس 3.5 مم مما يمنحك طريقة سهلة للتوصيل دون الاضطرار إلى استخدام البلوتوث ومع ذلك فهو يدعم البلوتوث أيضاً كما أشرنا.

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6. Anker Soundcore

هذا المكبر الأخير في قائمة أفضل مكبرات الصوت لعام 2020 مُقدم من طرف Anker المعروفة بملحقاتها القوية والتي تأتي بأسعار بسيطة ومُناسبة فهذا الأخير لا يتجاوز 64 دولار، يتميز هذا المكبر بأنه مُقاوم للماء ويأتي بحجم صغير يُشبه عُلبة الصودا مع حلقة إضاءة LED تعمل بالضربات وبطارية تعمل حتى 12 ساعة، يتم التحكم في الجهاز من خلال الهاتف ومدى اتصال البلوتوث الخاص به جيد.

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