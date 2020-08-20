“هواوي” تتوسّع وتدخل سباق الحواسيب المكتبية

أكدت مجموعة من التسريبات استعداد شركة هواوي الصينية لإطلاق حاسوبها المكتبي الأول الذي سيحمل اسم Qingyun W510.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Kunpeng 920، وكرت شاشة AMD 520، ونظام تشغيل Windows، كما سيدعم إصدار مخصص من Deepin Linux.

وزودت الشركة الحاسوب الجديد بشاشة مقاس 23.8 بوصة وبدقة عرض 1920*1080 بيكسل، و ستدعم الشاشة نطاق الألوان NTSC بنسبة 70%.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب من نوع SSD بسعة 512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز الجديد على فأرة ولوحة مفاتيح، 3 منافذ USB-A، منفذ USB-C، 4 منافذ USB-A مع Ethernet تم تركيبها في الجهة الخلفية.

و ستنتج الشركة الصينية حاسوبها المكتبي الأول عن طريق شركة Foxcoon، و ستزوده بمستشعر بصمات في زر التشغيل.

يذكر أن التسريبات لم تستطع الكشف عن سعر الحاسوب الجديد المتوقع طرحه في الأسواق قبل نهاية العام الجاري.

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