ماذا تعرف عن أضرار تشغيل المروحة أثناء النوم؟

في أيام الحر لا يمكن الكثير من الأشخاص الخلود إلى النوم من دون تشغيل وسائل التبريد ومنها المروحة. فارتفاع حرارة الجسم يمكن أن يسبب الاستيقاظ مرات عدة خلال الليل مع ما يمكن أن ينتج عن هذا من شعور بالتعب ومن تشوش ذهني خلال النهار. لكن يبدو أن هذا لا يشكل عادة جيدة وأنه يمكن أن يلحق الضرر بالصحة بحسب ما اشارت إليه نتائج دراسة حديثة كشفها في تقرير نشره مؤخراً موقع “فلير” البلجيكي. فما هي مضار تشغيل المروحة أثناء النوم؟

أضرار المروحة أثناء النوم

ما يجب معرفته عند تشغيل المروحة قبل الذهاب إلى السرير مساء هو أن هذه الوسيلة لا تأتي بالهواء من خارج المكان أي من خارج غرفة النوم، بل إنها تعمل على تقليب الهواء الموجود فيه مع كل ما يحتوي عليه من غبار وأوساخ وجزيئات ضارة وبكتيريا وعث.

وهذا ما يمكن أن يسبب تفاقم حالات الحساسية لدى بعض الأشخاص. ومن الممكن أن تزداد الحالة سوءًا لتؤثر بشكل سلبي جداً على الجهاز التنفسي وخصوصاً في حال المعاناة من أمراض مثل الربو.

كذلك يمكن أن يسبب هواء المروحة جفاف العينين مع ما يصاحب هذا من انزعاج. وقد ينتج عنه الصداع وانسداد الأنف والتهاب الجيوب الأنفية. كما قد يؤدي هذا إلى نتائج أخرى مثل التشنجات العضلية ونزلات البرد.

ومن أجل منع حدوث هذا وفي حال عدم القدرة على التخلي عن المروحة من المفيد الاهتمام بنظافتها والحرص على عدم تراكم الأوساخ عليها. كذلك يمكن تزويدها بأداة تعمل على تصفية الهواء.

وينصح أيضاً بجعلها تدور بدلاً من تثبيتها. وهكذا من الممكن تجنب أضرار تشغيل المروحة أثناء النوم قدر الإمكان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية