الإفراط في تناول البطيخ الأحمر يضر بهؤلاء الأشخاص

قال الطبيب أندريه بوبروفسكي أن الإفراط في تناول البطيخ الأحمر يضر بالأشخاص المصابين بأمراض السكري، القلب، الأوعية الدموية، وأمراض الجهاز البولي.

وبرر الطبيب الأمر باحتواء البطيخ الأحمر على كمية كبيرة من السوائل التي تعمل على ارتفاع ضغط الدم، والتي قد تسبب حساسية في بعض الحالات.

وأكد على أن الإفراط في تناول البطيخ الأحمر يؤدي لارتفاع مستوى الغلوكوز في الجسم، مما يشكل خطرا على مرضى السكري.

وقال الطبيب إن العديد من الناس يتبعون فترة نظاماً غذائياً يقوم في أساسه على البطيخ الأحمر لقدرته على التحكم بالشعور بالجوع، لكن العديد منهم يتبعونه بصورة غير صحيحة لاعتمادهم فيه على البطيخ فقط، وهذا يؤدي لنقص البروتينات والدهون في اجسامهم لعدم احتواء البطيخ الأحمر عليها.

ودعا الطبيب الناس لتناول البطيخ الأحمر بكميات معتدلة للحصول على فوائده الكثيرة، مع الحرص على تناوله قبل النوم بـ 3 ساعات لمنح الجسم الوقت الكافي لإخراج السوائل منه.

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