وادي الموت يُسجّل أعلى درجة حرارة في العالم

أعلنت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية عن تسجيل درجة حرارة قياسية في وادي الموت يوم 17 أغسطس الجاري.

وقالت الهيئة إن درجة الحرارة وصلت لـ54.4 درجة مئوية في منطقة فيرنس كريك في وادي الموت الواقع جنوب صحراء كاليفورنيا يوم 17 أغسطس، لتكون أعلى درجة حرارة تشهدها الأرض منذ أكثر من 100 عام.

وأكدت الهيئة بأن درجة الحرارة المسجلة يوم 17 أغسطس الجاري هي ثاني أعلى درجة مثبتة في التاريخ بعد درجة الحرارة القياسية المسجلة في وادي الموت في 10 يوليو عام 1913 والتي وصلت إلى 56.7 درجة مئوية بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

يذكر أن بحثا نشرته دورية الجمعية الأمريكية للأرصاد الجوية أكد على أن العام 2019 كان من أكثر الأعوام حرارة، وشهد ذوبانا للكتل الجليدية وارتفاع مستويات البحار، بالإضافة لسلسة من الحرائق التي دمرت مساحات كبيرة من الغابات.

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