“Sony” تطلق أجهزة تلفزيون مناسبة لـPlayStation 5

أزاحت شركة سوني اليابانية الستار عن أجهزة تلفزيون جديدة مناسبة للبلاي ستيشن 5 أطلقت عليها Bravia HX90904K HDR Full Array و Bravia ZH8 HDR Full Array.

وسيأتي جهاز التلفزيون Bravia HX90904K HDR Full Array بمعدل تنشيط يصل إلى 120 إطار في الثانية بدقة عرض 4K، وزمن كمون منخفض يصل إلى 7.2 مللي في الثانية، كما سيكون قادرا على عرض الصورة بدقة 4K المناسبة لجهاز بلاي ستيشن 5، وبدقة 8K.

وأكدت الشركة اليابانية أن أجهزة التلفزيون الجديدة تحمل علامة بلاي ستيشن 5 المتوافقة مع وضع اللعب الخاص الذي يعمل على تقليل زمن الكمون عند اللعب لأدنى حد ممكن.

وستحتوي هذه الأجهزة على وحدة التحكم DualSense اللاسلكية التي تعمل على تنشيط جهاز البلاي ستيشن والتلفاز من وضع السكون.

وأكدت الشركة اليابانية إمكانية استخدام جهاز التحكم المرفق بالتلفزيون للتحكم في جهاز البلاي ستيشن 5.

يذكر أن الشركة اليابانية لم تفصح عن موعد طرح الأجهزة الجديدة في الأسواق ولا عن سعرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية