تسيل منها الدماء.. نادين نجيم تشارك متابعيها صورة مؤلمة

غيرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة حسابها الشخصي على تويتر ووضعت صورة مؤلمة ومؤثرة صممها لها أحد معجبيها.

وظهرت الفنانة اللبنانية في الصورة وهي تدمع من عينها اليسرى في حين غطت عينها اليمنى بيدها التي حملت بها قلادة على شكل خريطة لبنان تسيل منها الدماء، في إشارة واضحة لجرح لبنان النازف بعد انفجار مرفأ بيروت.

وتفاعل عشاق النجمة اللبنانية مع الصورة بشكل كبير، حيث تمنى بعضهم ألا تدمع عينها إلا بدموع الفرح، في حين طلب البعض الآخر منها عدم البكاء لأن الغد سيكون أفضل، كما تمنى عشاقها ومعجبيها الشفاء العاجل لها.

وكانت النجمة اللبنانية قد تعرضت مؤخرا لاتهامات باستغلال إصابتها لإجراء عمليات تجميلية في وجهها، وهذا ما جعلها ترد بقسوة على أحد المتابعين.

من جهة أخرى دافعت الفنانة أحلام عن رد نادين نسيب نجيم القاسي على المتابعين الذين اتهموها بإجراء عمليات تجميل، ووصفتهم بالحيوانات البشرية، وعديمي الإنساني، وقالت إن نادين جميلة ولا تحتاج لإجراء عمليات تجميل.

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