شركة Oukitel تتحدى هواوي وسامسونغ بهاتف بـ6 كاميرات

رفعت شركة Oukitel النقاب عن هاتف بـ 6 كاميرات وبمواصفات مميزة تجعله منافسا لهواتف هواوي وسامسونغ أطلقت عليه اسم C21.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Helio P60 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت Oukitel هاتفها الجديد بشاشة مقاس 6.4 بوصة ودقة عرض 1080*2310 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا بدقة 20 ميغا بيكسل مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي بدقة 16 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل لباقي الكاميرات مع وجود عدسة مخصصة للتقريب البصري والرقمي وتحديد عمق الصورة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع باستطاعة 10 واط، منفذ 3.5 للسماعات، بلوتوث، وواي فاي.

يذكر أن شركة Oukitel ستطلق هاتفها الجديد في الأسواق بسعر منافس يصل إلى 89 دولار أمريكي فقط.

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