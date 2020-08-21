بالصور – هاتف ايفون 12 الأصغر يظهر بكافة الألوان المتوقعة!

في شهر سبتمبر المقبل سوف تعلن ابل عن الإصدارات الجديدة من الايفون والتي سوف تشمل أربع هواتف مع تصميم مستوحى من هواتف ايفون 4 و 5 القديمة.

الإصدار الأصغر والأقل ثمناً منها سوف يكون بشاشة 5.4 إنش، موقع SVETApple قام بعمل تصميمات جديدة للشكل المنتظر وفقاً للتسريبات.

الشيء الأبرز في تصميم هواتف ايفون 12 هو الحواف المستوية بدلاً من الحواف الدائرية المنحنية لتعيد إلى الأذهان مرة أخرى ذكريات هواتف الايفون القديمة لكن مع الخلفية الزجاجية والشاشة الكاملة في الأمام مع النتوء العلوي “النوتش”.

مثل ايفون 11 ( النسخة الأساسية ) سوف يأتي ايفون 12 مع. باقة من الألوان على الأرجح ذات الألوان كالآتي: الأبيض، الأسود، الأخضر، الأصفر، الأرجواني، والأحمر.

التسريبات الكثيرة الآتية مو مصادر متعددة أكدت ذات التصميم مع نقطة خلافية حول حجم النوتش إذ ذهب البعض إلى أن ابل سوف تقلل حجمه في حين ذهب آخرون إلى أنه سوف يبقى على حالته دون تغيير.

يجب أيضاً التنويه إلى أن كل هواتف الايفون هذا العام سوف تأتي بشاشة OLED كما ستدعم جميعها شبكات الجيل الخامس 5G.