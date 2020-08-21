حُسم الجدل – استمرار تحديثات هواوي للاندرويد وخدمات جوجل لهواتفها القديمة

انفجرت قنبلة مدويّة في المجتمع التقني في الأيام السابقة وشغلت كافة مستخدمي هواتف هواوي، هذا حيث أننا سمعنا أن كافة هواتف هواوي القديمة والتي تأتي مع خدمات جوجل بشكل طبيعي (كالمتجر وجيميل) سيتم سحب منها هذه الخدمات ولن تحصل على أية تحديثات وهذا بسبب عدم إمكانية تجديد رخصة هواوي بعد الحظر الأمريكي، إلا أن العملاقة الصينية قد أكدت اليوم استمرار تحديثات هواوي للاندرويد بشكل طبيعي، وهو ما سنوضّحه لكم.

استمرار تحديثات هواوي للاندرويد بشكل طبيعي

المشكلة الأكبر أن الضرر لم يمسّ فقط مستخدمي هواتف أندرويد التي تحمل خدمات وتطبيقات قوقل بل أيضًا تلك التي أتت بعض الحظر بدون هذه الخدمات، هذا حيث أن هواوي وإن لم تتمكن من تجديد رخصتها لن تكون قادرة على تحديث هواتفها الجديدة حتى! وتخيل هنا أنك اشتريت هاتف P40 مثلًا في 2020 بمبلغ وقدره وتفاجئ بأنك لن تحصل على أي تحديث!

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من ناحيتها أكدت هواوي بشكل رسمي وقاطع أن كافة الهواتف ستستمر في استلام التحديثات سواء كانت هواتف جديدة لا تعتمد على خدمات جوجل أو العكس، وقد أكدت هواوي الأمر من خلال ردّها على أحد المستخدمين والذي يمتلك هاتف نوفا 5T مع أندرويد وخدمات جوجل.

Hi there, thank you for your message. There is no impact on existing devices. We will continue to share security and software updates to our devices, as we always have. If you have any questions, please let us know via DM. — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) ١٧ أغسطس ٢٠٢٠

نحن الآن نعتمد على تأكيد هواوي للأمر ونعلم مدى احتوائها للمشكلة، لكن حتى الآن لازلنا لا نعلم ماذا ستفعل هواوي بعد انتهاء صلاحية التعاقد الخاص بها بخصوص نظام أندرويد وهل سيُمكنها تجديده أو لا! يُذكر أن مشكلة تحديثات هواوي للاندرويد تأتي ضمن بحر من المشاكل التي تعانيها هواوي في الوقت الحالي:

• فقدان خدمات وتطبيقات جوجل بشكل كامل

• عدم إمكانية التعامل مع الشركات الأمريكية سواء من ناحية السوفتوير أو الهاردوير

• عدم إمكانية التعامل مع الشركات غير الأمريكية التي تستخدم تكنولوجيا أمريكية! مثل TSMC

• بناءًا على النقطة السابقة، عدم وجود مصنّع تتعاون معه هواوي لتصنيع معالجات كيرين

• نفاذ معالجات كيرين بعد إطلاق هاتف ميت 40 في الأسابيع القادمة

• مشاكل تعانيها هواوي مع الدول الموالية لأمريكا بسبب شبكات الجيل الخامس