ذكر المركز الألماني الاتحادي للتوعية الصحية أن التوتر النفسي يعرقل عملية إنقاص الوزن ويجعلها أبطأ.

وبرر المركز الألماني الاتحادي الأمر بأن التوتر النفسي يحفز الجسم على إفراز هرمون الكروتيزول المسؤول عن التوتر، والذي يؤدي لإبطاء عملية الأيض، ويقلل من حرق الدهون.

ودعا المركز الألماني الاتحادي للتوعية الصحية الناس لمحاربة التوتر النفسي من خلال الاعتماد على تقنيات الاسترخاء كاليوغا والاسترخاء العضلي التقدمي، وممارسة التمارين والأنشطة التي تعمل على تحفيز الأيض وتنشيط الأيض.

كما أكد المركز الألماني على ضرورة نوم الشخص بمعدل 6 إلى 8 ساعات يوميا لمنح الجسم الراحة التامة، بالإضافة لشرب كمية جيدة من المياه تتراوح ما بين لتر ونصف و3 لتر يومي

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