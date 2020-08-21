أفضل شواحن السيارات للأجهزة الذكية في العام 2020

شواحن السيارات الخاصة بشحن الأجهزة الذكية تُعد واحدة من الأجهزة الضرورية التي لا بُد أن تتوفر مع أي شخص لديه سيارة لأن الأمر لا يسلم من انتهاء شحن الهاتف في أي وقت أثناء قيادة السيارة أو الذهاب في رحلة بها وفي هذه الحالة سيكون البديل الأفضل أمامك هو شحن الهاتف أو جهازك الذكي من خلال السيارة عبر أحد شواحن السيارات التي سنتطرق لها في هذا المقال، وبالفعل هذا السوق حاز على إقبال شديد الفترة الأخيرة نتيجة لظهور العديد من الشواحن المتطورة والتي تُوفر مُميزات أفضل وبأسعار أقل، إذن حتى لا نُطيل دعنا نبدأ في عرض الشواحن مُباشرة.

أفضل شواحن السيارات للأجهزة الذكية:

1. Jelly Comb multiport

نبدأ هذه القائمة الرائعة بهذا الشاحن الذي يُعتبر بالفعل أحد أفضل شواحن السيارات الموجودة في الوقت الحالي وأهم ميزة في هذا الشاحن هي أنه يحتوي على 6منافذ USB بجانب أن طول الكابل يزيد عن أربعة أقدام وبالتالي سيكون في متناول أي شخص وبحسب ما ذُكر في الوصف فهو يُخرج قوة 65 واط من الشحن مع 13 أمبير وهذا معناه أن لديه القدرة على شحن أي جهاز تقوم بتوصيله بسرعة، ومن مُميزات هذا الشاحن أيضاً أنه مُتوافق مع جميع الأجهزة مثل الآيفون والأندرويد والأجهزة اللوحية وبنك الطاقة ووحدات التحكم في ألعاب الفيديو والساعة والكاميرا، يبلغ سعر الشاحن 21.99 دولار.

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2. AUKEY 36W Dual

هذا الشاحن المُقدَم من طرف AUKEY يحتوي على منفذي USB ويُعتبر أحد أشهر شواحن السيارات في السوق ربما لأنه يعمل مع مجموعة من أنواع الاتصال وهو أكثر كفاءة بنسبة 45% من أجهزة الشحن المُصممة باستخدام Quick Charge 2.0 ومن أهم ما يُميز هذا الشاحن أنه يحتوي على ميزة EntireProtect الخاصة بالشركة والتي تُساعد على منع الشحن الزائد والسخونة الزائدة وذلك بهدف تقليل مخاطر تلف الدوائر، يبلغ سعر الشاحن حوالي 16.99 دولار.

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3. Anker Roav SmartCharge

يُقدم هذا الشاحن أكثر من ميزة في نفس الوقت أولها أنه يدعم شحن كلاً من الأجهزة التي تعمل بنظام USB و USB-C العادية، الشيء الثاني والمُهم هو أنه بإمكانك تشغيل نغماتك باستخدام جهاز إرسال FM المدمج في الشاحن والمُميز أيضاً أنه مُتوفر له تطبيق مُتصل يتيح لك التحكم في ميزة المشغل ويُرشدك إلى سيارتك المتوقفة بكل سهولة، بصراحة إذا ما قرأت الوصف الخاص بهذا الشاحن ستجد أنه مُذهل ومع ذلك فثمنه على موقع أمازون حوالي 25.49 دولار.

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4. Scosche reVOLT Dual

ننتقل الآن للشاحن الأرخص في هذه القائمة والذي لا يتجاوز سعره 9.99 دولار ومع ذلك هو بالفعل أحد أفضل شواحن السيارات الموجودة في السوق، يُتيح لك هذا الأخير شحن أجهزة مُتعددة في وقت واحد باستخدام منافذ 2.4 أمبير المزدوجة، ومن مُميزاته أيضاً الشحن سريع حيث تُوفر منافذ USB المزدوجة بقدرة 12 وات أسرع سُرعة شحن، وهذا كله بجانب أنه يأتي بتصميم مريح وبسيط في الحجم ويتناسب مع منفذ شحن السيارة للحد من الفوضى، جدير بالذكر أنه مُتوافق مع مُعظم الأجهزة المحمولة ويأتي مع ضمان لمدة 3 سنوات.

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5. HUSSELL Car Charger

يُمكن لهذا الشاحن الرائع شحن جهازين في نفس الوقت باستخدام تقنية Qualcomm كما أنه قادر على التعرف على الأجهزة الموصولة به وتكييف عملية الشحن وفقاً لذلك بجانب أنه يتوفر على نظام الحماية المدمج والذي يضمن عدم ارتفاع درجة حرارة هاتفك أو زيادة شحنه، هذا الشاحن مُتوافق مع أي أجهزة محمولة تعمل بنظام أندرويد و iOS وأهم ميزة فيه أنه يعمل على شحن الأجهزة بأقصى سرعة مُمكنة كما انه يأتي مع ضمان 12 شهر ويبلغ سعره 15.95 دولار.

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6. Scosche PowerVolt

الشاحن الاخير في قائمة أفضل شواحن السيارات لهذا العام يُمكن من خلاله شحن جهازين حديثين بسرعة في نفس الوقت حيث يدعم كل منفذ من منافذ USB-C الموجودة به الشحن الكامل بقدرة 18 واط بحيث يُمكنك شحن هاتفين حديثين بأقصى سرعة وهذا يعني أن بطارية الآيفون ستنتقل من 0% إلى حوالي 50% في خلال نصف ساعة فقط، يأتي الشاحن بدائرة حماية مُدمجة لتحمي الأجهزة من الشحن الزائد والسخونة الزائدة كما أنه يأتي مع ضمان لمدة 3 سنوات، يبلغ سعر الشاحن 29.99 دولار.

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