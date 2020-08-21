قيمة أبل السوقية تصل إلى 2 تريليون دولار أمريكي! لكنها ليست أول من يحقق ذلك

قيمة أبل السوقية الآن قد بلغت 2 تريليون دولار أمريكي! وهو رقم في غاية الضخامة بلا شك، ولعل أبرز ما يوضّحه لها هذا الرقم الضخم هو أن نمو أبل لم يتعثّر أو يتوقّف بفعل جائحة كورونا كما كانت تشير التوقّعات! ونمو أبل الضخم هذا قد إنعكس أيضًا على سعر السهم وثروات حملة الأسهم.

قيمة أبل السوقية تقفز إلى 2 تريليون دولار أمريكي

أكثر الأجزاء المثيرة للاهتمام والإلهام في نمو أبل هذا هو أن الشركة قد وصلت إلى حيّز التريليون دولار أمريكي منذ عامين فقط! وهو ما يعني أن قيمة أبل السوقية تضاعفت في عامين فقط بأكثر من 1000 مليار دولار أمريكي.

يُذكر أن أبل هي الشركة الأمريكية الأولى التي تصل إلى هذا الإنجاز الضخم، لكنها ليست الأولى عالميًا، هذا حيث سبقتها شركة النفط السعودية أرامكو في 2019 ووصلت قيمتها السوقية لأكثر من 2 تريليون دولار أمريكي بالفعل.

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من الإنجازات التي حققتها أبل أيضًا هي سعر السهم، هذا حيث أن سعر السهم في الوقت الحالي يبلغ 467.77 دولار أمريكي، وهو رقم كبير، لكن الأهم من كِبر الرقم هو معدّل النمو، وحسب التقارير المالية فسعر السهم ينمو بنسبة 3.5% أسبوعيًا! أي 14% شهريًا (تقريبًا)، وهو ما يعني أن الاستثمار في أسهم ابل رابح لا محالة.

أبل في الوقت الحالي تحارب في أكثر من جهة، حيث تتناوش هي وشركة Epic Games بشأن حذف لعبة فورتنايت من متجر التطبيقات نظرًا لتهرّب الأخيرة من دفع نسبة أبل، هذا بينما تتناوش أيضًا مع كلًا من قوقل ومايكروسوفت بشأن خدمات اللعب السحابي خاصتهم والتي رفضت إدراجها في المتجر، بالرغم من ظهور براءات اختراع تؤكد عمل أبل على خدمة لعب سحابي منفصلة.