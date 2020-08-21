تعرف على أشهر المدن الذكية على مُستوى العالم في 2020

في الوقت الحالي ومع التطور الهائل للتكنولوجيا ظهر مُصطلح جديد وشائع جداً يُسمى المدن الذكية أو Smart cities حتى أنه أصبح التحول إلى مدينة ذكية أولوية جديدة للعديد من المدن الكبرى حول العالم لأنه بالفعل يُعتبر الاستخدام الذكي لتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أحد العوامل الرئيسية لجاذبية المدن سواء بالنسبة للسكان أو الشركات أو المستثمرين، وفي هذا المقال سنتطرق إلى أفضل المدن الذكية على مُستوى العالم طبقاً لمؤشر IESE لإحصاء المدن الذكية.

أولاً: ما هي المدينة الذكية أو Smart cities؟

باختصار شديد، المدينة الذكية هي التي تعتمد على التكنولوجيا والاتصالات في كل شيء تقريباً وذلك بهدف تقديم أعلى مُستوى كفاءة في العمليات التي تتم بها بهدف تحسين نوعية الحياة وجذب السياح والسكان والمستثمرين لها وحتى تُنافس بين أفضل مُدن العالم.

ثانياً: أفضل المدن الذكية على مُستوى العالم في هذا العام

1. نيويورك

دائماً ما تتصدر مدينة نيويورك القوائم باعتبارها واحدة من أفضل المدن الذكية على مُستوى العالم حيث يعمل مكتب الابتكار التكنولوجي التابع لرئيس بلدية نيويورك مع حكومة المدينة المحلية بهدف جعل نيويورك من أفضل مُدن العالم في كل شيء لأنهم على يقين أن هذا سيُساهم في تحسين الحياة لكل فرد من سكان نيويورك، وبالفعل في الوقت الحالي تشهد المدينة تحول رقمي في كل شيء لجعل الحكومة أكثر استجابة ولتوفير التكاليف ولتعزيز الكفاءة.

2. سنغافورة

تشتهر مدينة سنغافورة بكونها مُتقدمة على المنحنى التكنولوجي وبالتالي فليس من المستغرب أنها واحدة من أفضل المدن الذكية على مُستوى العالم، تم إطلاق برنامج Smart Nation في عام 2014 والذي يضمن تركيب الكثير من أجهزة الاستشعار في جميع أنحاء المدينة للحصول على أكبر قدر من المعلومات حول ما يفعله المواطنون يومياً والهدف من ذلك هو تسهيل حركة المرور ومُراقبة كل شيء في المدينة وكذلك إدخال صناديق ذكية لإدارة النفايات، ومن أهم ما يُميز مشروع المدينة الذكية في سنغافورة هو أن هذه البيانات موجودة بشكل مركزي مع الحكومة وليس مع شركة فردية.

3. لندن

يعمل مكتب لندن للتكنولوجيا على التأكد من أن لندن مدينة ذكية حيث أن لدى المكتب العديد من المشاريع الجارية لدعم الابتكار والتكنولوجيا على جميع المستويات في المدينة والهدف الرئيسي منها هو مُساعدة رواد الأعمال والشركات الناشئة، يُقدم المكتب أيضاً لوحة ذكية بلندن تُقدم تحديثات وتوصيات بانتظام حول كيفية جعل المدينة أكثر ذكاءً من أي وقت مضى، وبالفعل دائماً ما تكون مدينة لندن ضمن أكثر المدن ذكاءاً على مستوى العالم.

4. طوكيو

طبعاً كُلنا يعلم بأن اليابان من أكثر الدول المتقدمة حول العالم حتى أنها يُطلق عليها كوكب اليابان كونها تعتمد على طرق حديثة في كل شيء، وبالفعل تُركز مدينة طوكيو الكثير من سياساتها الخاصة لجعلها ضمن أفضل المدن الذكية، تعمل إدارة المدينة حالياً على تطبيق التكنولوجيا التي ستُساعد في جعل المدينة أكثر كفاءة وصديقة للبيئة ويشمل ذلك تخزين الطاقة محلياً واستخدام المركبات الكهربائية.

5. تورنتو

هذه المدينة الموجودة في كندا حدث بها الكثير من التطورات في السنوات القليلة الماضية مما جعلها أحد أفضل المدن الذكية الموجودة في الوقت الحالي، وبالفعل هُناك بعض الأشياء المُدهشة التي تحدث في تورنتو عندما يتعلق الأمر بمشاريع المدن الذكية، حيث تُستخدم المدينة حالياً كنوع من معمل الاختبار الواقعي لبعض تقنيات المدن الذكية الأكثر تقدماً من جوجل من خلال الشركة الأم Alphabet وتتمثل خطتهم الرئيسية في تطوير مساحة صالحة للعيش على الواجهة البحرية تبدأ من الصفر إلى مُجتمع يركز على التكنولوجيا.

6. دبي

بالفعل مدينة دبي في الأصل هي من أجمل المدن الذكية على مُستوى العالم وتهدف دولة الإمارات إلى جعل جميع الخدمات الحكومية تعمل بنظام رقمي بالإضافة إلى وجود أكثر من 100 مُبادرة تشمل النقل والاتصالات والبنية التحتية والكهرباء والخدمات الاقتصادية والتخطيط الحضري، وبالفعل بدأ التنفيذ حتى أنه هُناك ما يقرب من 90 خدمة حكومية الآن رقمية ويمكن الوصول إليها من خلال تطبيق DubaiNow وما زالت التطويرات تحدث في هذه المدينة الأكثر من رائعة والتي كما أشرت من أجمل مدن العالم.