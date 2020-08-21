منوعات

بعد غياب طويل.. ياسر العظمة يُطل على جمهوره ببرنامج جديد

تم النشر منذُ 24 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الفنان السوري ياسر العظمة عن إطلاقه لبرنامج أسبوعي يقدمه على قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

وجاء إعلان النجم الملقب بالأسطورة عن البرنامج الجديد من خلال عبارة نشرها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت دعوة جمهوره لوضع القهوة على النار، قبل أن يظهر في مقطع فيديو تحدث فيه عن فكرة البرنامج.

وقال إن البرنامج سيكون بمثابة الإشارة لعودته القريبة للدراما، وتعبيرا عن شوقه لجمهوره بعد غياب عنهم لمدة 7 سنوات.

وأكد الأسطورة على أنه سيظهر بشكل منفرد في الفترة الأولى من البرنامج، وسيتناول موضوعا معينا في كل حلقة.

وعبر النجم السوري عن شوقه للتواصل مع جماهيره الغفيرة، وأكد حرصه على قراءة جميع التعليقات التي يتركها متابعوه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد ياسر العظم بأنه أراد العودة على طريقته الخاصة ليتحرر من القيود الإنتاجية التي تنتظر شهر رمضان المبارك لطرح المسلسلات.

ولم ينسَ ياسر العظمة تذكير عشاقه بضرورة التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا، وطلب منهم التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن النجم السوري سيعرض الحلقة الأولى من برنامج الجديد يوم 25 أغسطس الجاري، وستحمل عنوان إن رضيت دمشق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك