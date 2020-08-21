بعد غياب طويل.. ياسر العظمة يُطل على جمهوره ببرنامج جديد

أعلن الفنان السوري ياسر العظمة عن إطلاقه لبرنامج أسبوعي يقدمه على قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

وجاء إعلان النجم الملقب بالأسطورة عن البرنامج الجديد من خلال عبارة نشرها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت دعوة جمهوره لوضع القهوة على النار، قبل أن يظهر في مقطع فيديو تحدث فيه عن فكرة البرنامج.

وقال إن البرنامج سيكون بمثابة الإشارة لعودته القريبة للدراما، وتعبيرا عن شوقه لجمهوره بعد غياب عنهم لمدة 7 سنوات.

وأكد الأسطورة على أنه سيظهر بشكل منفرد في الفترة الأولى من البرنامج، وسيتناول موضوعا معينا في كل حلقة.

وعبر النجم السوري عن شوقه للتواصل مع جماهيره الغفيرة، وأكد حرصه على قراءة جميع التعليقات التي يتركها متابعوه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد ياسر العظم بأنه أراد العودة على طريقته الخاصة ليتحرر من القيود الإنتاجية التي تنتظر شهر رمضان المبارك لطرح المسلسلات.

ولم ينسَ ياسر العظمة تذكير عشاقه بضرورة التباعد الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا، وطلب منهم التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن النجم السوري سيعرض الحلقة الأولى من برنامج الجديد يوم 25 أغسطس الجاري، وستحمل عنوان إن رضيت دمشق.

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