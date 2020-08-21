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“صدفة” تُحوّل منزلاً إلى أغرب مقصد سياحي في الصين

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اضطرت شركة بناء صينية لتغيير خططها أثناء بنائها لجسر هازهويونج في مدينة جوانجزو الواقعة في مقاطعة جوانجدونج بسبب تعنت مالكة أحد المنازل.

حيث قامت الشركة ببناء طريق من حارتين يتقاطع مع ممر مائي صغير حول منزل يبلغ عرضه 40 مترا بعد رفض صاحبته مبلغ التعويض المقدم من قبل الشركة.

وحظي المنزل بشهرة كبيرة عند افتتاح الجسر في 3 أغسطس الجاري، وأظهرت مقاطع الفيديو الواردة وجود عدد من الزوار الذين يستكشفون المنطقة المحيطة بالجسر، ويدخلون إلى المنزل.

وأكد عدد من الناس على أن هذا المنزل مثال حي على منزل المسامير في إشارة منهم للأشخاص الذين يرفضون التخلي عن منازلهم لإنشاء مشاريع البنية التحتية الكبرى.

يذكر أن شركات البناء الصينية تضطر كثيرا لتغيير خططها بسبب رفض أصحاب المنازل التنازل عن أملاكهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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