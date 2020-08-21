شركة “باكي” تطلق ساعة ذكية ببطارية قوية

رفعت شركة “باكي” النقاب عن ساعة ذكية بمواصفات مميزة وبطارية قوية أطلقت عليها اسم GTX.

وزودت “باكي” الساعة الجديدة بشاشة مستديرة، و مستشعر تسارع، و مستشعر بصري يعمل على تسجيل معدل ضربات القلب.

وتتميز هذه الساعة بمقاومتها للماء والغبار وفق معيار IP68، وقدرتها على قياس ضغط الدم، و تشبع الأوكسجين في الدم، بالإضافة لقياس مدة النوم وتقييم جودته، إضافة إلى دعمها لعدد كبير من الألعاب الرياضية، وتوافقها مع الأجهزة العاملة بنظامي “أندرويد وأي أو إس”.

ومن خلال ساعة GTX سيكون المستخدم قادرا على حساب عدد الخطوات من خلال عداد الخطوات الموجود فيها، والذي يساعد المستخدم على تسجيل النشاط اليومي.

ويمكن للمستخدم ربط الساعة الجديدة بهاتفه الذكي من أجل عرض الإشعارات الواردة للتطبيقات المثبتة على الهاتف.

وستحتوي الساعة على بطارية بسعة 200 ميلي أمبير تجعلها تعمل لمدة أسبوع بشكل متواصل، ولمدة 15 يوم في وضع الاستعداد.

يذكر أن باكي لم تفصح عن موعد طرح الساعة الجديدة في الأسواق، ولا عن سعرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية