“إنستغرام” تطلق ميزة متابعة الحسابات عبر رموز QR

أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية المالكة لمنصة إنستغرام إطلاق ميزة متابعة الحسابات عبد مسح رموز الاستجابة السريعة QR بعد انتهاء الفترة التجريبية.

وتعد هذه الميزة مشابهة لميزة Nametages التي أطلقتها الشركة الأمريكية قبل عامين، والتي تقوم على متابعة الأصدقاء لبعضهم البعض من خلال مسح رموز الاستجابة.

وتتيح الميزة الجديدة الفرصة للمستخدم لمسح رموز الاستجابة عبر تطبيقات مسح رموز QR أو عبر تطبيق الكاميرا الموجود في هاتفه الذكي، أو عبر كاميرا القصص في إنستغرام.

وأكدت فيسبوك أن الميزة الجديدة ستسهل مهمة المحلات والمتاجر في زيادة المتابعين، إذ يكفي لصق رمز QR الخاص بها على واجهة المحلات، ليقوم المستخدم بعد ذلك بمسحها والدخول إليها.

وتتميز هذه الخاصية بسهولة استخدامها مقارنة بميزة Nametages التي اقتصرت على تطبيق إنستغرام، وكانت تحتاج لخطوات عديدة من أجل الوصول إليها.

ولكي ينشأ المستخدم رمز QR الخاص به يجب عليه الدخول لصفحة ملفه الشخصي، والضغط على القائمة الرئيسية واختيار QR Code.

يذكر أن سناب شات كانت أول من أطلق هذه الميزة لتلحقها شركة فيسبوك التي أضافتها لجميع تطبيقاتها بما فيها المسنجر.

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