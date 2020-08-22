مقارنة إصداري إكسينوس وسنابدراجون من هاتف نوت 20 ألترا – نتائج عجيبة

كما نعلم جميعًا، سامسونج تستخدم معالجين مختلفين في هواتفها الرائدة حسب التوفّر العالمي، وسلسلة نوت 20 لم تكن استثناءًا من هذا، حيث أنها أتت مع إصداري إكسينوس وسنابدراجون مختلفين، لكن المميز في السلسلة الجديدة هو قدومها مع الإصدار “بلس” من معالج سنابدراجون 865 الرائد، في حين أن إكسينوس لم يحصل على أي تحديثات! وفي هذا المقال سنحدّثكم عن فروقات الأداء بين المعالجين.

مقارنة إصداري إكسينوس وسنابدراجون في هواتف نوت 20 ألترا

الإصدار العالمي من هاتف جالكسي نوت 20 -سواء العادي أو الألترا- يأتي مع معالج إكسينوس 990، وهو نفس المعالج الذي يأتي في هواتف جالكسي S20، في حين أن الإصدار الأمريكي والكوري من نفس الهاتف يأتي مع معالج سنابدراجون 865+ الأحدث والأقوى، وهذا جعل المستخدمين يتسائلون عن فارق الأداء الفعلي بين المعالجين.

لكي نستطيع تحديد أداء المعالجات بشكل منصف فأفضل ما يُمكن استخدامه هي منصّات اختبار الأداء مثل AnTuTu و Geekbench، وهي التي كشفت عن فوارق ضخمة في الأداء:

كما تلاحظ، الفروقات بين المعالجين كبيرة جدًا سواء في تقييم AnTuTu الإجمالي، تقييمات Geekbench للنواة الواحدة أو الأنوية مجتمعة وكذلك تقييم GFXBench لأداء الجرافيك! هذا في حد ذاته لا يعني أن معالجات إكسينوس ضعيفة وسيئة، لا، كل ما في الأمر هو أنها أضعف من معالجات سنابدراجون وتباع بنفس السعر، لذلك يعترض المستخدمين بشكل مستمر ويطالبون بتوفير نسخة سنابدراجون بشكل عالمي.

في الجدول التالي نعرض عليكم مقارنة للمواصفات التقنية بين كلًا من سنابدراجون 865، 865 بلس وإكسينوس 990:

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ملخّص الأمر، سواء سنابدراجون 865 أو 865+ فكلاهم أفضل من إكسينوس 990، لكن لا ننسى أن سامسونج قد بدأت في تعاون قوي مع كلًا من ARM و AMD لتطوير الجيل القادم من معالجاتها مع كثير من الوعود والتي نمتمى أن يتم الوفاء بها! يُذكر أيضًا أن الفروقات بين معالج سامسونج ومعالج كوالكوم لا تتمحور بالكامل حول الأداء، بل حول استهلاك الطاقة أيضًا.