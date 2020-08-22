ما هي تكلفة إضافة شبكات الجيل الخامس 5G إلى الايفون؟ وكيف ستتغلب ابل عليها؟

إضافة شبكات الجيل الخامس 5G إلى سلسلة هواتف ايفون 12 سوف تكون أحد أهم مزاياه بلاشك، لكن ذلك سوف يأتي بتكلفة إضافية في فاتورة الإنتاج بحسب تقارير صحفية.

شبكات الجيل الخامس في ايفون 12

هواتف ايفون 12 سوف تأتي بمعالج A14 المصمم بتقنية معالجة 14 نانومتر مع مودم اتصالات يدعم شبكات الجيل الخامس 5G من نوع mmWave و Sub-6GHz.

ابل سوف تتعاون مع شركة كوالكم من أجل الحصول على المودم الداعم لشبكات الجيل الخامس من أجل هواتف الايفون 12 وأجهزة الايباد برو القادمة نهاية العام الجاري، وبالتحديد مودم Snapdragon X55.

الموجات المليمترية mmWave هي موجات وترددات خاصة بشبكات الجيل الخامس وتوفر سرعة عالية جداً على نطاق ضيق مما يجعلها مناسبة للأماكن العامة والأماكن المكتظة.

أنا النوع الآخر ما دون 6 جيجاهيرتز Sub-6GHz فهو أقل سرعة من الموجات المليمترية لكنه يستطيع تغطية مساحة كبيرة والسفر لمسافات أطول وهي على كل حال أسرع بكثير جداً مقارنة بشبكات الجيل الرابع الحالية.

تكلفة إضافة شبكات الجيل الخامس إلى الايفون

بحسب المحلل الشهير Ming-Chi Kuo فإن ابل سوف تدفع 75$ لدعم شبكات الجيل الخامس من نوع Sub-6GHz، بينما تكلف الشبكات من نوع mmWave نحو 125$.

هذه التكلفة الإضافية سوف تجبر على اتخاذ قرارات بهدف تقليل التكلفة ومن ذلك التعاقد مع موردين يقدمون المكونات الأخرى بأسعار أقل، مثلاً البطاريات سوف تكون أقل سعراً بحوالي 40% مقارنة ببطاريات ايفون 11.

أيضاً سوف تقوم ابل بإزالة محول الطاقة “رأس الشاحن” والسماعات السلكية Earbods من علبة الشراء، حتى تحافظ على الأسعار ويتم امتصاص الزيادة في التكلفة بسبب دعم شبكات الجيل الخامس 5G.