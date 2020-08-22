مركز العزل “البركولي” سبها يوقف استقبال الحالات بسبب مشاكل فنية

أعلن مركز العزل “البركولي” سبها توقفه عن استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا بسبب مشاكل فنية ولوجستية تعود لتذبذب الكهرباء ووجود أعطال بالمولد الخاص بصالة العناية المركزية .

وأكد المركز على عبر صفحته الرسمية، الجمعة، أن النقص الشديد في إمدادات الطاقة من وقود الديزل واسطوانات غاز الأكسجين العامل الأساسي لعمل المركز.

وناشد المركز الجهات المختصة بضرورة التدخل السريع من أجل حل هذه المختنقات التي تهدد حياة المرضى المصابين بفيروس كورونا .

يذكر أن مركز سبها الطبي أعلن في، يونيو، الماضي توقفه عن العمل بسبب نقص المشغلات الخاصة بأخذ العينات من الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا. لأجراء التحاليل.

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