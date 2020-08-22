الصحة العالمية” تأمل بانتهاء جائحة كورونا في أقل من عامين

قالت منظمة الصحة العالمية أنها تأمل في انتهاء جائحة فيروس كورونا خلال أقل من عامين، مستشهدة بجائحة الإنفلونزا الإسبانية التي ضربت العالم عام 1918 وانتهت في عامين.

وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية “تيدروس غيبريسوس”، الجمعة، في تصريحات صحفية أن أمام الفيروس فرصة أكبر للانتشار بسرعة نتيجة العولمة وترابط شعوب العالم، ولكن في الوقت نفسه فإن البشرية تملك تكنولوجيا ومعرفة أحسن لوقف انتشار المرض، فضلا عن الأمل في الحصول على أدوات إضافية لمواجهته مثل اللقاحات.

وسجل العديد من دول العالم ارتفاعا في عدد الإصابات بالمرض في الفترة القليلة الماضية، بعد أسابيع من الانخفاض التدريجي للضحايا، وهو ما دفع سلطات تلك الدول إلى إعادة بعض التدابير الاحترازية لمواجهة هذا الارتفاع.

يشار إلي أن عدد المصابين بكورونا حول العالم تجاوز 23 مليونا، تعافى منهم 15 مليونا و674 ألفا , وتخطت وفيات كورونا 800 ألف، وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية .

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