طفلة تتسبب بإخلاء طائرة ركاب.. والسبب “كمامة”

تسببت طفلة عمرها عامان بإخلاء طائرة ركاب تابعة لشركة جيتا بلو لرفضها ارتداء الكمامة.

وبدأت القصة بعدما لاحظ طاقم الطائرة قبيل إقلاعها بلحظات عدم وضع الطفلة للكمامة، فطلبت المضيفة من والدتها وضع الكمامة لابنتها، لكن الطفلة لم تقبل بوضعها رغم محاولات والدتها ومضيفة الطيران.

فطلب طاقم الطائرة من الأم وابنتها مغادرة الطائرة، الأمر الذي أثار غضب ركاب الطائرة الذين أكدوا موافقتهم على سفر الطفلة دون وضع الكمامة، وهذا ما دفع طاقم الطائرة لإخلائها وتأجيل الرحلة.

من جهة أخرى قال مسؤول في شركة جيتا بلو إن الشركة وضعت قواعد صارمة لحماية المسافرين من فيروس كورونا، ومن أهم هذه القواعد وضع جميع الركاب بما فيهم الأطفال فوق سن العامين للكمامة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو من الطائرة يظهر المحاولات التي قامت بها المضيفة وأم الطفلة لإجبارها على ارتداء الكمامة.

ويذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي انقسموا بين مؤيد ومعارض لقرار طاقم الطائرة.

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