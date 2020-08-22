انطلاق الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية داخل بلدية مصراتة

أعلن عميد بلدية مصراتة المكلف علي أبو ستة، السبت، انطلاق الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية تحت شعار “كلنا واحد ضد فيروس كورونا“

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومدير أمن مصراتة، قال ابو ستة إن الهدف من الحملة التوعية المكثفة بخطورة الفيروس والمشاركة الفاعلة لاتخاذ التدابير اللازمة.

فيما أوضح مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار أن القيام بالحملة جاء للحد من انتشار الفيروس، مضيفاً أن الوضع الوبائي داخل بلدية مصراتة تحت السيطرة رغم تسجيل زيادة في عدد الحالات واتساع المرض.

وأضاف النجار أن المركز وضع كل إمكانياته لمساعدة بلدية مصراتة في الحد من انتشار المرض، بتوعية المجتمع وترسيخ ثقافة التعايش مع الفيروس، مؤكداً أن مركزهم يؤمن بأن الوقاية أهم من العلاج، وفق قوله

وأكد النجار أن النظام الصحي في ليبيا ضعيف، مضيفاً أنهم سيقومون بدعم المختبر المرجعي التابع للمركز بمصراته، إضافةً إلى دعم فرق الرصد الوبائي ببلدية مصراتة بإضافة عدد نقاط سحب العينات لتشجيع المواطن وتسهيل برنامج سحب العينات

ونوّه مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن البلديات المستهدف عقب بلدية مصراتة ستكون بلديات طرابلس الكبرى، مطالباً عدم الاستهتار بفيروس كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية البسيطة

وحول سؤال مراسل شبكة الرائد الإعلامية بمصراته عن “تأخر اطلاق الحملة واقامتها بعد 5 أشهر من إعلان الدولة الليبية بدء الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا”؟، أجاب “النجار” أن مركزهم من البداية بذل كافة الجهود وإن لم تكن بالشكل المطلوب

وذكّر بأن اطلاق الحملة في هذا التوقيت جاء لرؤيتهم بأن المواطن لا يزال بحاجة إلى توعية لا سيما بعد تفاقم الوضع الوبائي داخل مصراتة، مشدداً على أنهم ماضون في توعية المواطن بالإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية التي تتضمن منع التجمعات في الأسواق والمناسبات، للتقليل من انتشار هذا الوباء

يُشار إلى أن الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية تستمر لعشرة أيام وتقام بالشراكة بين جامعة مصراتة ومفوضية المجتمع المدني وحركة الكشافة والمرشدات والجمعية الليبية لطلاب الطب والأطباء الشباب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية