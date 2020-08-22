10 نصائح مُهمة تُساعدك على حماية بياناتك على الإنترنت

أصبح الإنترنت مكان مليء بالروابط الخبيثة والفيروسات ومواقع الاختراق والهجمات الإلكترونية وبالتالي البحث عن طُرق من أجل حماية بياناتك على الإنترنت هي شيء ضروري ومُهم جداً وبخاصة أنه في الوقت الحالي صارت الخصوصية شيء نادر جداً لأن جميع بياناتك تمتلكها المواقع التي تزورها تقريباً ويُعتبر المستخدمون غير المرتابين أكثر عُرضة للخطر فربما تُكلفك نقرة واحدة الآلاف بل وحتى الملايين، لكن لا تقلق فهُناك بعض الأمور التي يُمكن أن تُساعدك في البقاء في حالة تأهب وأمان عبر الإنترنت من أجل حماية بياناتك وفي هذا المقال سنتطرق لها بالتفصيل.

نصائح مُهمة تُساعدك على حماية بياناتك على الإنترنت:

1. استخدم كلمات مرور فريدة وقوية لكل حساب

تتمثل إحدى أسهل الطرق التي يسرق بها الهاكرز المعلومات في تخمين الأرقام السرية وبالتالي يتحصلوا بسهولة على جميع معلوماتك في أكثر من منصة، فللأسف البعض يقوم بعمل رقم سري بسيط لكل حساباته على جميع المنصات مثل الفيسبوك والباي بال والبنك الإلكتروني ومواقع التسوق وهُنا تكمن المشكلة لأنه إذا تمكن الهاكر من الحصول على الباسورد فسيكون من السهل بالنسبة له اختراق جميع حساباتك، لذا احرص على إنشاء كلمة مرور قوية ومُختلفة لكل حساب.

2. قم بتشغيل المصادقة الثنائية في حساباتك

هذه واحدة من أهم الطرق التي يُمكن من خلالها حماية بياناتك عبر الإنترنت وشخصياً أعتمد عليها في العديد من الحسابات، بطبيعة الحال من المهم أن يكون لديك كلمة مرور قوية ولكن من الضروري أكثر أن يكون لديك مُصادقة ثنائية أو مُتعددة العوامل حيث تُوفر هذه الطريقة طبقتين من إجراءات الأمان لذلك إذا تمكن الهاكر من تخمين كلمة المرور الخاصة بك فسيواجه إجراء أمني إضافي لضمان عدم اختراق حسابك، ويُمكن تطبيق هذه الطريقة على الجيميل والفيسبوك والعديد من المواقع الأخرى.

3. امسح ما له علاقة بذاكرة التخزين المؤقت من المُتصفح

إياك أن تُقلل من مقدار ما تعرفه ذاكرة التخزين المؤقت في مُتصفحك، فأبسط مثال على ذلك أنه يُمكن أن تُشير ملفات تعريف الارتباط المحفوظة وعمليات البحث المحفوظة وسجل الويب إلى عنوان المنزل ومعلومات العائلة والبيانات الشخصية الأخرى مثل بيانات الدفع والأرقام السرية، إذن نصيحتي لك أن تقوم بحذف ملفات الكوكيز من مُتصفحك وتُوقف عملية حفظ الأرقام السرية، صدقني هذه الأمور مُهمة جداً فشخصياً أعرف قناة على اليوتيوب تمت سرقتها وسرقة المال الخاص بها بهذه الطريقة.

4. كُن ذكي ولا تقع فريسة لأحد

للأسف حالياً هُناك شُروحات بداية جداً على اليوتيوب قد تُمكن الأطفال من اختراقك نتيجة لنشر بعض الروابط الخبيثة لذا نصيحتي لك يا صديقي أن تكون ذكي ولا تقع فريسة لأحد وصدقني جزء من تأمين حياتك على الإنترنت هو أن تكون ذكياً بشأن ما تنقر عليه فعلى سبيل المثال لا تنقر على أي روابط في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية إلا إذا كانت بلا شك من مصدر معروف لك وبطبيعة الحال الشيء نفسه ينطبق على الروابط على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُمكنك الاستعانة بأداة virustotal الخاصة بفحص الروابط والملفات للتأكد من خلوها من شيء احتيالي.

5. لا تستخدم شبكات الواي فاي المفتوحة

كي أكون صريحاً معك فهذه واحدة من أبسط الطرق لاختراق الضحايا والحصول على بياناتهم لأنه للأسف تجد الشخص دائماً مُتعطش للاتصال بالإنترنت وبمُجرد رُؤية شبكة مفتوحة لا يُفكر ويتصل بها مُباشرة دون أن يسأل نفسه ما مصدر هذه الشبكة وإذا فكرت معي بالمنطق فلماذا صاحب الشبكة يدفع اشتراك شهري ويتركها مفتوحة للعامة؟ بالتأكيد سيعود عليه ذلك بفائدة وهي الحصول على بياناتك وللأسف أغلب من يقع في هذا الفخ هُم الأطفال.

6. الحد من مُشاركة الوسائط الاجتماعية

بالفعل قد تُؤدي مُشاركة الكثير على وسائل التواصل الاجتماعي إلى وضع معلوماتك الشخصية في الأيدي الخطأ، لذا انتبه وأقصد بذلك ليس فقط للصور والمشاركات التي تُشاركها ولكن أيضاً إعدادات الخصوصية الخاصة بك بحيث تُحدد عدد الأشخاص الذين يُمكنهم رُؤية ما تُشاركه، وكنصيحة أخيرة يا صديقي حاول عدم نشر الكثير من معلوماتك على منصات التواصل وبخاصة الفيسبوك لأن تاريخها سيء جداً في الخصوصية كما أنها تُحلل كل ما يخصك لتستفيد منك بأكبر قدر.

7. استكشف أدوات الأمان التي تقوم بتثبيتها

من الأمور المُهمة التي تُساهم في حماية بياناتك هي استخدام برامج مكافحة الاختراق والفيروسات فهي مُهمة جداً سواء للهاتف أو للحاسوب وشخصياً أستخدمها على هاتفي وحاسوبي وغالباً ما تكشف لي عن روابط خبيثة وأهم ميزة أعجبتني أنه في حال وجود رابط خبيث أو ملف خبيث لا ينتظر البرنامج إعلامك بل يمنعك من الوصول له بشكل نهائي ومن البرامج الرائعة في هذا الأمر برنامج أفاست والعديد من البرامج الأخرى المُفيدة.

8. قُم بمواكبة التحديثات دائماً

يتم دائماً إصدار تصحيحات وتحديثات للأنظمة سواء للهاتف أو الحاسوب وذلك في حال اكتشاف ثغرات أمنية، أعلم أن إشعارات تحديث النظام قد تكون مُزعجة ولكنها مُهمة من أجل حماية بياناتك وللأسف هُناك عدد كبير جداً من المُستخدمين يتغافلون عن مثل هذه الأمور وبعدها تجد أنه تم اخترق أكثر من 10 مليون حاسوب أو هاتف في أيام قليلة.

9. قم بتأمين جميع أجهزتك

بصراحة كُنت مُتردد في كتابة هذه النقطة لأنها بديهية جداً لكن نظراً لأن هناك مُبتدئين كُثر وبما أن هذا دليل مُهم فكان لا بُد من طرح كل شيء، حاول دائماً أن تضع باسورد لكل شيء معك وشخصياً أفعل ذلك لأنه ضروري جداً، وأبسط مثال أنه لو فقدت هاتفك في يوم من الأيام وكان بدون باسورد فتأكد أن جميع بياناتك مكشوفة للعلن وحينها لا تلوم إلا نفسك.

10. احذر من الهندسة الاجتماعية

النصيحة الأخيرة التي تُساعدك على حماية بياناتك على الإنترنت هي الحذر من الهندسة الاجتماعية لأنه عندما لا يتمكن الهاكر من العثور على ثغرة أمنية خاص بك فإنه سيُهاجم بطرق أخرى وأهمها الهندسة الاجتماعية، ولمن لا يعرف الهندسة الاجتماعية فالمقصود بها الهجوم على عقل المستخدم وليس على الجهاز للوصول إلى الأنظمة والمعلومات عبر خداع المُستخدمين وشخصياً كُنت سأتعرض لأمر كهذا من فترة قصيرة لكن الحمد لله مرت على خير.