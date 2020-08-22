“نتفليكس” تستعد لعرض الموسم الجديد من The Crown

أعلنت شبكة نتفليكس عرضها الجزء الرابع من مسلسل The Crown على المستوى العالمي بدءا من 15 نوفمبر القادم.

وتناول المسلسل في أجزائه الثلاثة الأولى حياة الأسرة المالكة البريطانية بدءا من أربعينيات القرن الماضي، في حين سيدور الجزء الرابع في أواخر سبعينيات القرن الماضي، عندما كانت الملكة إليزابيث منشغلة بترتيب تولي العرش، وبالبحث عن زوجة مناسبة للأمير تشارلز الذي بلغ الـ 30 عاما.

وستلعب الممثلة إيما كورين دور الأميرة ديانا التي ستظهر في العمل لأول مرة، في حين ستلعب جيليان أندرسون دور مارغريت تاتشر، بينما ستلعب أوليفيا كومان دور الملكة إليزابيث الثانية، وإرين دويرتي دور الأميرة آن، أما جوش أوكونر فسيلعب دور الأمير تشارلز.

يذكر أن الموسم الثالث من العمل رشح لـ 13 جائزة في النسخة المقبلة من جوائز إيمي، وهذا ما دفع الشركة المنتجة للإعلان عن وجود موسم سادس له، بعدما كان من المقرر عرض المسلسل في خمسة مواسم فقط.

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