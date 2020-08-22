منوعات

“نتفليكس” تستعد لعرض الموسم الجديد من The Crown

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شبكة نتفليكس عرضها الجزء الرابع من مسلسل The Crown على المستوى العالمي بدءا من 15 نوفمبر القادم.

وتناول المسلسل في أجزائه الثلاثة الأولى حياة الأسرة المالكة البريطانية بدءا من أربعينيات القرن الماضي، في حين سيدور الجزء الرابع في أواخر سبعينيات القرن الماضي، عندما كانت الملكة إليزابيث منشغلة بترتيب تولي العرش، وبالبحث عن زوجة مناسبة للأمير تشارلز الذي بلغ الـ 30 عاما.

وستلعب الممثلة إيما كورين دور الأميرة ديانا التي ستظهر في العمل لأول مرة، في حين ستلعب جيليان أندرسون دور مارغريت تاتشر، بينما ستلعب أوليفيا كومان دور الملكة إليزابيث الثانية، وإرين دويرتي دور الأميرة آن، أما جوش أوكونر فسيلعب دور الأمير تشارلز.

يذكر أن الموسم الثالث من العمل رشح لـ 13 جائزة في النسخة المقبلة من جوائز إيمي، وهذا ما دفع الشركة المنتجة للإعلان عن وجود موسم سادس له، بعدما كان من المقرر عرض المسلسل في خمسة مواسم فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك