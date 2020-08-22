سيدة تنجب توأما بيومين منفصلين

في حادثة غريبة من نوعها أنجبت البريطانية جوان رايلي البالغة من العمر 32 عاما توأماً في يومين منفصلين.

وقالت المرأة التي تعيش في مدينة مانشستر، إنها شعرت بآلام المخاض في وقت مبكر من الحمل، وتحديدا في الأسبوع 24، ليتم نقلها للمستشفى حيث أنجبت طفلها الأول قبل أن يتوقف المخاض بشكل مفاجئ بعد دقائق من ولادة الطفل الذي كان خفيف الوزن ووضع في الإنعاش لنصف ساعة.

وبعد يومين من ولادة الطفل الأول عادت آلام المخاض لرايلي، وأنجبت طفلها الثاني الذي لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية.

الجدير بالذكر أن الأم جوان رايلي لم تتمكن من وضع التوأم بسرير واحد إلا بعد 3 أشهر من ولادتهما بسبب المشاكل الصحية التي عانى منها الطفل الأول.

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