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سيدة تنجب توأما بيومين منفصلين

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في حادثة غريبة من نوعها أنجبت البريطانية جوان رايلي البالغة من العمر 32 عاما توأماً في يومين منفصلين.

وقالت المرأة التي تعيش في مدينة مانشستر، إنها شعرت بآلام المخاض في وقت مبكر من الحمل، وتحديدا في الأسبوع 24، ليتم نقلها للمستشفى حيث أنجبت طفلها الأول قبل أن يتوقف المخاض بشكل مفاجئ بعد دقائق من ولادة الطفل الذي كان خفيف الوزن ووضع في الإنعاش لنصف ساعة.

وبعد يومين من ولادة الطفل الأول عادت آلام المخاض لرايلي، وأنجبت طفلها الثاني الذي لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية.

الجدير بالذكر أن الأم جوان رايلي لم تتمكن من وضع التوأم بسرير واحد إلا بعد 3 أشهر من ولادتهما بسبب المشاكل الصحية التي عانى منها الطفل الأول.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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