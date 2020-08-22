دراسة: القهوة تقي من سرطان الكبد المميت

أكدت دراسة جديدة قام بها علماء أستراليون ونشرت في موقع MedicalXpress دور القهوة في الوقاية من سرطان الكبد المميت.

واعتمد العلماء في هذه الدراسة على دراسة بيانات مصابين بسرطان الكبد في العام 2016 حيث توفي في تلك الفترة 240 ألف شخص بسبب إصابتهم به.

ولاحظ العلماء من خلال الدراسة انخفاض نسبة الوفيات بسرطان الكبد لدى الأشخاص الذين يتناولون القهوة يوميا مقارنة بالأشخاص الذي لا يتناولها بكميات كبيرة.

وقال العلماء إن شرب كوبين أو ثلاثة أكواب من القهوة يوميا يقلل فرص الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 38%، كما يقلل خطر الوفاة به بنسبة 46%.

أما شرب 4 أكواب أو أكثر من القهوة يوميا يقلل فرص الإصابة بنسبة 41%، ويقلل خطر الوفاة بنسبة 71%.

وأكد العلماء ضرورة إضافة الناس القهوة لنظامهم الغذائي اليومي ليقوا أنفسهم من هذا السرطان.

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