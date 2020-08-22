أخيرًا – سامسونح تخطط لإطلاق هاتف قابل للطي بسعر منخفض

الهواتف القابلة للطي هي وبدون أي شك اختراع مبهر، لكن ومثلها مثل أي اختراع آخر فهي تكلّف الكثير حقًا، المبلغ الذي يُباع به هاتف مثل جالكسي فولد ليس فقط مبلغ التصنيع، بل جزء كبير منه يغطّي تكلفة التطوير الضخمة، لكن مع مرور الوقت ومثل أي تقنية أخرى فأسعار الهواتف القابلة للطي متّجهة نحو الانخفاض، ولهذا فالعملاقة الكورية تخطط الآن لإطلاق هاتف قابل للطي بسعر منخفض.

سامسونح تخطط لإطلاق هاتف قابل للطي بسعر منخفض

نعم، أسعار التطوير حقًا مرتفعة، هواوي بنفسها قد صرّحت في وقت سابق أن عملية تطوير وإنتاج هاتف هواوي ميت X القابل للطي قد استغرقت من الوقت أطوله، هذا إلى جانب تكلفة إجمالية تعدّت الـ60 مليون دولار أمريكي! لكن وكما أسلفنا الذكر، كافة التقنيات ينخفض سعرها مع مرور الوقت لكي تتمكن من الوصول لشريحة أكبر من المستخدمين.

طبقًا لتقرير جديد فسامسونج تخطط لإطلاق هاتف قابل للطي بسعر منخفض (هاتف متوسّط) وهو الذي سيحمل الاسم الكودي SM-F415، هذا الهاتف سيكون متوفّرًا بذواكر داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت فقط، في حين أنه سيتوفّر بالألوان الأزرق، الأخضر والأسود.

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أكثر ما سيميّز الهاتف الجديد هو سعره، حسب التقارير فالهاتف المنتظر سيكلّف فقط 600-700 دولار أمريكي! وهي قفزة ضخمة في تسعير الهواتف القابلة للطي ولم نرها مسبقًا، أرخص هاتف قابل للطي كان جالكسي Z فليب وسعره تعدّى الألف دولار ولازال.

هذه الخطوة ستسمح لنا جميعًا بامتلاك هواتف قابلة للطي، لكن السؤال الأهم.. هل هذا الهاتف سيكون قادر على تحمّل أعباء الاستخدام اليومي؟ وهل سيزوّدنا بمقدار العملية اللازمة؟ شاركنا الآن رأيك وتحليلك في التعليقات.