بالأرقام – كيف سيطرت ابل على مبيعات الساعات الذكية في النصف الأول من 2020 ؟

ساعة ابل الذكية Apple Watch في كفة وباقي الساعات الذكية من العلامات التجارية المنافسة في كفة أخرى، هذا هو ملخص مبيعات سوق الساعات الذكية في النصف الأول من عام 2020.

وفقاً لمؤسسة Counterpoint Research المختصة في أبحاث السوق، فقد استطاعت ساعة ابل الذكية وحدها – بإصداراتها المختلفة – من السيطرة على 51.4% من عائدات الساعات الذكية خلال النصف الأول من العام الجاري 2020.

هذا ليس مفاجئاً لأن ساعة ابل الذكية بالفعل تسيطر على هذا السوق منذ سنوات، وعام 2020 لم يكن استثناءً.

ارتفعت نسبة سيطرة ابل من عائدات سوق الساعات الذكية من 43.2% إلى 51.4% مقارنة بنفس الفترة الزمنية العام الماضي.

ابل تبدو بعيدة جداً عن أقرب منافسيها وهي شركة GARMIN التي استحوذت على 9.4% وشركة هواوي بنسبة 8.3% في حين جاءت سامسونج في المركز الرابع بنسبة 7.2%، تليها شركات أخرى بنسب أقل.

الجيل الخامس من ساعة ابل Apple Watch Series 5 تصدر مبيعات الساعات الذكية، تليها ساعة هواوي Huawei Watch Series 3 الأقل ثمناً، ثم هواوي Huawei Watch GT2، وساعة سامسونج Galaxy Watch Active 2.

بحسب شركة Counterpoint Research فإن هناك ميزتين مهمتين سوف تكونان موجودتان في الساعة التي سيعلن عنها هذا العام وهي ميزة اكتشاف السقوط وميزة قياس نسبة الأكسجين في الدم.

الميزة الأولى موجودة بالفعل في ساعة ابل، بينما الميزة الثانية المتعلقة بحساس قياس نسبة الأكسجين في الدم سوف تكون حاضرة مع الإصدار التالي الجديد Apple Watch Series 6.