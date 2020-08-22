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يسرا تنضم لركب الفنانين المتضامنين مع بيروت

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الفنانة المصرية يسرا انضمامها لحملة إغاثة متضرري كارثة بيروت التي أطلقها مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد.

حيث نشرت الفنانة المصرية صورا لها بقميص الحملة على حسابها الرسمي في موقع إنستغرام، وعلقت على الصورة بإعلانها الانضمام للحملة من أجل مد يد العون لأهالي بيروت الذين فقدوا الكثير بسبب كارثة انفجار بيروت التي وقعت يوم 4 أغسطس الجاري.

وقالت إن 100% من أرباح الحملة ستقدم لمنظمات الإغاثة التي تعمل على الأرض لتلبية الحاجات الإنسانية للمتضررين من الانفجار.

وشهدت الحملة التي أطلقها زهير مراد مشاركة عدد كبير من النجوم العالميين والعرب ككورنتي كوكس، صوفيا فيرجار، أمل كلوني، سيرين عبد النور وغيرهم.

يذكر أن فيلم صاحب المقام الذي عرض مؤخرا على منصة شاهد يعد آخر أعمال النجمة المصرية التي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل خيانة عهد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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