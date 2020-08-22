جديد هواوي.. سماعة تدعم إلغاء الضوضاء النشطة

كشفت شركة هواوي الصينية عن سماعة جديدة تدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشطة أطلقت عليها اسم FreeLace Pro.

وستعمل هذه السماعة بمحرك 14 مم، وستحتوي على 3 ميكرفونات تدعم خاصية إلغاء الضوضاء، وتقدم صوتا نقيا خلال المكالمة.

وتروج الشركة الصينية لساعتها الجديدة من خلال ميزة إلغاء الضوضاء النشطة ANC الموجودة فيها، والتي تدعم خفض الضوضاء والصوتيات حتى 40 ديسيبل.

كما زودت الشركة الصينية السماعة بوضع تكيفي لدعم إدارة عزل أو خفض الضوضاء وفقا للبيئة الخارجية المحيطة بالمستخدم عند التنقل، وبميزة التحكم باللمس في جانب السماعة، وبمشغل في كابل الرقبة يدعم تغيير مسارات الموسيقى.

وتتميز السماعة ببطاريتها القوية التي تجعلها تعمل لمدة يوم كامل، والتي تدعم خاصية الشحن السريع عبر كابل USB-C مدمج، إذ يكفي شحنها لـ5 دقائق كي تعمل 5 ساعات متواصلة.

يذكر أن هواوي ستوفر السماعة الجديدة باللونين الأخضر والأسود، وستطلقها في الأسواق يوم 4 سبتمبر القادم بسعر 86 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية