LG تطلق هاتفا اقتصاديا بمواصفات مميزة

أعلنت شركة LG الكورية الجنوبية عن هاتف اقتصادي بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم LG K31.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio P22 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة LG UX.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية هاتفها الجديد بشاشة LCD مقاس 5.7 بوصة، ودقة عرض HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 2 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير، وواي فاي، وبلوتوث، ومستشعر للبصمات، وزر خاص بمساعد غوغل الرقمي وضع على الجهة اليسرى.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الهاتف الجديد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية بسعر 150 دولارا أمريكيا، على أن تطلقه لاحقا في باقي أنحاء العالم.

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