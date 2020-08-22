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LG تطلق هاتفا اقتصاديا بمواصفات مميزة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة LG الكورية الجنوبية عن هاتف اقتصادي بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم LG K31.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek Helio P22 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10، وواجهة LG UX.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية هاتفها الجديد بشاشة LCD مقاس 5.7 بوصة، ودقة عرض HD+، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 13 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 2 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 3000 ميلي أمبير، وواي فاي، وبلوتوث، ومستشعر للبصمات، وزر خاص بمساعد غوغل الرقمي وضع على الجهة اليسرى.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الهاتف الجديد حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية بسعر 150 دولارا أمريكيا، على أن تطلقه لاحقا في باقي أنحاء العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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