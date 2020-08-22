فرقة BTS تحقق “نجاحا كبيرا” بأغنيتها الجديدة

طرحت فرقة BTS الكورية الجنوبية على قناتها الرسمية في موقع يوتيوب أغنيتها الجديدة Dynamite على طريقة الفيديو كليب.

وأدى أعضاء الفرقة الأغنية باللغة الإنجليزية، وقدموا رقصات منسجمة مع الموسيقى والكلمات.

وجاءت الأغنية الجديدة مشابهة لأعمال سابقة ناجحة كأغنية Can’t Stop Felling لجاستين تيمبرليك التي صدرت عام 2016، وأغنية California Gurls لكاتي بيري.

واستطاعت الأغنية الجديدة حصد أكثر من 49 مليون مشاهدة و5.6 مليون إعجاب بعد ساعات قليلة من طرحها على يوتيوب.

وكانت فرقة BTS قد روجت لهذه الأغنية في يوليو الماضي، وأكد أعضاء الفرقة أن هذه الأغنية ستكون إحدى أغاني الألبوم الجديد الذي سيطلق قبل نهاية العام الجاري.

يذكر أن فرقة BTS تأسست في العام 2013، وتتألف من 7 أعضاء يشاركون في كتابة وإنتاج أغاني الفرقة التي تحظى بجماهيرية كبيرة.

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