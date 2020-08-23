تحديث iOS 14 – كيفية البحث عن الوجوه التعبيرية الإيموجي بسهولة عبر لوحة المفاتيح!

خاصية جديدة قد تبدو بسيطة في تحديث iOS 14 و iPadOS 14 لكنها عظيمة الفائدة وبالتأكيد سوف تكون حاضرة في الاستخدام اليومي وهي خاصية البحث عن الوجوه التعبيرية أو الإيموجي من خلال لوحة المفاتيح الافتراضية في النظام.

خاصية البحث عن الوجوه التعبيرية أو الإيموجي كانت موجودة من قبل في نظام ماك، وأيضاً موجودة في لوحة مفاتيح جوجل G Board منذ فترة طويلة، والآن باتت متوفرة في اللوحة الافتراضية على أجهزة الايفون والايباد مع التحديثات الجديدة.

للبحث عن الوجوه التعبيرية “الإيموجي” عليك الضغط على الزر المخصص لها أسفل الشاشة تحت اللوحة. سوف تلاحظ وجود شريط للبحث أعلى الوجوه التعبيرية.

قم بكتابة عبارة البحث الذي تريد، وسوف تعرض لك اللوحة نتائج البحث المتعلقة مثلاً إذا كتبت رياضة Sports أو حيوان Animal أو حزين Sad فسوف ترى النتائج على هيئة شريط وبإمكانك التمرير يميناً ويساراً لرؤية كافة الوجوه التعبيرية.

يمكنك البحث باللغة العربية أو الإنجليزية أو أي لغة أخرى تريد وسوف تفهم اللوحة ذلك وتعرض لك اقتراحات مناسبة لك من الوجوه التعبيرية.

إذا كنت تتواصل كثيراً عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي فهذه ميزة سوف تساعدك كثيراً على اختيار الوجه التعبيري أو الإيموجي المناسب خاصة مع وجود مكتبة ضخمة منها تزداد مع كل تحديث والبحث عنها يدوياً يستغرق الكثير من الوقت.