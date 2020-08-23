اختبار شامل يقيس أداء البطارية في نوت 20 ألترا – أقل من المتوقع؟

واحد من أهم الاعتبارات على الإطلاق عند شراء هاتف جديد بشكل خاص أو جهاز ذكي جديد بشكل عام هو عمر البطارية، وفي حالة أننا نتحدّث عن هاتف يلعب في ملعب الـ1200-1400 دولار أمريكي (حسب الدولة) فنحن نتوقّع من هذا الجهاز أن يقدّم لنا كل شيء، لهذا وإن كنت تفكّر في شراء هاتف جالكسي نوت 20 ألترا أو حتى لديك الفضول لتعرف، فسنشاركك في هذا المقال اختبار شامل يقيس أداء البطارية في نوت 20 ألترا. وقد أحرق عليك الأحداث وأقول لك أن النتائج لن تعجبك حقًا.

اختبار شامل يقيس أداء البطارية في نوت 20 ألترا

قبل أن نبدأ، لعلنا نعلم أن نوت 20 ألترا لديه من سعة البطارية 4,500mAh فقط، وفي نفس الوقت فهو يقدّم شاشة في غاية الدقّة وأيضًا تردد 120 هيرتز وهي في حد ذاتها أمور تستهلك الطاقة، أضف إلى ذلك قياس الشاشة الكبير، وفي الاختبار التالي سيتم مقارنة الأداء مع الهواتف التالية:

• نوت 10 بلس / بطارية 4,300mAh

• نوت 20 العادي / بطارية 4,300mAh

• نوت 20 ألترا / 4,500mAh

• إلى جانب هواتف أخرى لتوضيح الصورة، وهي A71، آيفون 11 برو ماكس وS20 ألترا

نبدأ أولًا مع اختبار تصفّح الإنترنت أو تصفّح الهاتف وقوائمه بشكل عام:

كما تلاحظ، نوت 20 ألترا حقق نتيجة مناسبة وهي 11 ساعة و57 دقيقة، لكن آيفون 11 برو ماكس قد تفوّق لعيه، في حين أن الهواتف الأخرى من سامسونج نفسها قد تباينت نتائجها.

الآن ننتقل لاختبار مشاهدة فيديوهات اليوتيوب:

نلاحظ أن نوت 20 ألترا هو الأقل هنا، في مقابل تفوّق كبير لهاتف A71 المتوسط، ولعل سبب هذا هو دقة الشاشة إلى جانب عوامل أخرى، لكن نلاحظ أيضًا تفوّق ملحوظ لهاتف S20 ألترا.

أخيرًا، اختبار الألعاب الرائدة (ثلاثية الأبعاد):

كما تلاحظ، التفوّق الأكبر كان لهاتف A71، في حين أن S20 ألترا 5G قد أدى بشكل جيّد أيضًا!

هناك عوامل عديدة تؤثر على تجربة الاستخدام النهائية بطبيعة الحال، لكن الاختبار السابق يعطينا فقط صورة عامة عن الأداء! ما رأيك؟ وهل يغيّر هذا الاختبار من قرارك النهائي في شيء؟