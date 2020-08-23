شابة تنتحر لسبب “لن تتخيله”

في حادثة مؤسفة للغاية انتحرت الشابة البريطانية تشول دفيسون البالغة من العمر 19 عاما لعدم وجود تفاعل مع صورها التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واتصلت الشابة الراحلة بصديقها المقرب وأبلغته رغبتها بالانتحار فورا الانتهاء من الحديث معه، ليقوم الشاب بإبلاغ الشرطة التي وصلت لمنزل تشول بعد فوات الأوان، حيث كانت الشابة منتحرة بحبل لفته حول عنقها.

من جهة أخرى قال أحد أفراد أسرة تشول إنها تلقت خلال العامين الماضيين علاجا نفسيا، قبل أن تتوقف عن تلقيه منذ مدة.

وأكد الشخص ذاته حب تشول للايك، وحذفها الصور التي لا تحصل على عدد كبير من الإعجابات.

من جانبها ألقت والدة تشول باللوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن ابنتها كانت تطلب من العائلة وضع لايك على صورها بشكل مستمر.

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