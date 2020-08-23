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شابة تنتحر لسبب “لن تتخيله”

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في حادثة مؤسفة للغاية انتحرت الشابة البريطانية تشول دفيسون البالغة من العمر 19 عاما لعدم وجود تفاعل مع صورها التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واتصلت الشابة الراحلة بصديقها المقرب وأبلغته رغبتها بالانتحار فورا الانتهاء من الحديث معه، ليقوم الشاب بإبلاغ الشرطة التي وصلت لمنزل تشول بعد فوات الأوان، حيث كانت الشابة منتحرة بحبل لفته حول عنقها.

من جهة أخرى قال أحد أفراد أسرة تشول إنها تلقت خلال العامين الماضيين علاجا نفسيا، قبل أن تتوقف عن تلقيه منذ مدة.

وأكد الشخص ذاته حب تشول للايك، وحذفها الصور التي لا تحصل على عدد كبير من الإعجابات.

من جانبها ألقت والدة تشول باللوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إن ابنتها كانت تطلب من العائلة وضع لايك على صورها بشكل مستمر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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