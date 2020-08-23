إليك قائمة بأفضل مكبرات صوت للحواسيب في العام 2020

يُعد الحصول على مكبرات صوت للحاسوب شيء ضروري جداً لأي جهاز كمبيوتر شخصي ويندوز أو جهاز ماك فسواء كنت تعمل من المنزل أو ترغب في الانغماس في الترفيه فشراء مكبرات الصوت الخاصة بالحاسوب هي شيء مثالي وبخاصة إن كُنت لا تُفضل ارتداء سماعات الرأس طوال اليوم، كما أن مكبرات صوت الحواسيب التي سنذكرها في هذا المقال لن تشغل مساحة كبيرة على مكتبك ويُمكن إقرانها بسهولة مع أجهزتك المحمولة عبر البلوتوث.

أفضل مكبرات صوت للحواسيب في العام الحالي:

1. Logitech Z606

يعد هذا المُكبر أحد أفضل مكبرات صوت الكمبيوتر المتوفرة في الوقت الحالي حيث يشتمل النظام على خمس سماعات صناعية بمقاسات مُختلفة بجانب مُضخم صوت لإنشاء تجربة صوتية شاملة، وأهم ما يُميز هذا المُكبر أنه يُقدم صوت جهير بفضل الترددات المنخفضة وبطبيعة الحال يُمكنك ضبط مُستوى كل سماعة لتعديل الصوت حسب رغبتك، صوت هذا المُكبر مُرتفع جداً حيث يُولد 70 واط بالإضافة إلى إدخال RCA ومن مُميزاته أيضاً أنه يُمكنك الاتصال لاسلكياً عبر البلوتوث وبه ريموت للتحكم ويعمل كذلك من خلال الأسلاك، يبلغ سعر المكبر 101.07 دولار.

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2. Creative Labs GigaWorks

هذا الأخير عُبارة عن مُكبر صوت ثُنائي الاتجاه مضبوط بدقة مع 28 واط ويتمتع هذا المُكبر بالعديد من المميزات منها أنه يُقدم صوت أكثر من رائع بدون تشويش كما أنه يعمل من خلال البلوتوث ويُمكن التحكم فيه بسهولة وحجمه مُتوسط ويُناسب كثيراً أجهزة اللابتوب، المُميز فيه أيضاً أنه يعمل مع أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون ومصادر الصوت الأخرى، وسعره مُناسب جداً مُقارنة بأسعار مكبرات صوت الحواسيب الأخرى حيث يبلغ سعره 69.97 دولار.

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3. Cyber Acoustics

أيضاً هذا الأخير يُعتبر من مكبرات صوت الحواسيب الجيدة جداً والتي تأتي بأسعار مُناسبة كذلك فهذا الأخير بالرغم من مُميزاته الرائعة إلا أن سعره لا يتجاوز 29.99 دولار، يولد هذا النظام صوت كبير دون أن يشغل مساحة كبيرة وكذلك بدون وجود تشويش كما أنه يشتمل أيضاً على وحدة تحكم مُنفصلة عن السماعات والتي تُتيح لك ضبط مُستوى الصوت وتوصيل سماعات الرأس وإضافة مصدر صوت إضافي بكل سُهولة وكما هو الحال مع باقي الأجهزة فهذا الأخير لا يقتصر استخدامه على الحواسيب بل يعمل مع أي جهاز آخر.

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4. Razer Nommo Pro

يأتي هذا المُكبر بمظهر غير تقليدي وفريد فإذا ما نظرت إليه من بعيد ستُلاحظ أنه يُشبه الكاميرا لكنه بالفعل يُعتبر أحد أقوى مكبرات صوت الحواسيب الموجودة في السوق ولكن مشكلته الرئيسية في سعره حيث يبلغ سعره حوالي 460.14 دولار، يُقدم هذا الجهاز جودة صوت خُرافية وبدون تشويش كما يحتوي على لوحة تحكم مُضيئة بمؤشر LED بجانب أنه يعمل عن طريق البلوتوث ومُتوافق مع جميع الأجهزة الأخرى مثل أجهزة التلفاز وغيره.

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5. Creative Pebble 2.0 USB

ننتقل الآن لمكبر الصوت الأخير في هذه القائمة وهو الأرخص ضمن جميع مكبرات صوت الحواسيب التي تطرقنا لها حيث يبلغ سعره 19.99 دولار، ومع ذلك فهو يُقدم جودة صُوت جيدة جداً ويأتي مع كابل USB واحد لأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، الجهاز أيضاً يُوزع الصوت بزاوية 45 درجة لتحسين عرض الصوت وتجربة الاستماع كما أنه يُتيح لك التحكم في مُستوى الصوت بشكل سلس جداً عن طريق ضوابط التحكم الأمامية الموجودة بالمكبر.

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