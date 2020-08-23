الآن سيكون بإمكانك إيجاد هواتف سامسونج المفقودة حتى ولو كان غير متصل

إن كنت تمتلك هاتفًا من سامسونج فأنت وبكل تأكيد تعلم بتطبيق Find My Mobile الذي توفّره الشركة مع هواتفها، والتطبيق وكما يظهر جليًا من اسمه يتيح لك إيجاد هاتفك في حالة فقدانه أو نسيان المكان الذي تركته فيه، واليوم بدأ تحديث جديد في الظهور يتيح إيجاد هواتف سامسونج المفقودة حتى ولو كانت غير متصلة بالإنترنت من الأساس.

إيجاد هواتف سامسونج المفقودة دون أن تكون متصلة

التحديث الجديد سيتيح لك إيجاد هاتفك حتى ولو كان غير متصلًا بالإنترنت أو بشبكة الهاتف من الأساس، وهذا بالاعتماد على هواتف جالكسي الأخرى الموجودة في نطاق وجود الهاتف، وهي نفس الطريقة التي يعمل بها تطبيق Find My من أبل والذي يؤدي نفس الغرض.

طريقة التتبع ستعمل دون إنترنت تمامًا، وستعتمد على هواتف جالكسي المحيطة في تحديد مدى ابتعاد الهاتف عنهم ومن ثم تحديد مكان تقريبي للهاتف، ومن المميزات الرائعة حول هذا التطبيق هو أنه سيتيح لك أيضًا إيجاد سماعاتك اللاسلكية في حالة أنها موصّلة بهاتفك المفقود.

كما يُمكنك أن تلاحظ من لقطة الشاشة السابقة، الخاصية الجديدة تحمل الاسم “Offline Finding” وعليك بطبيعة الحال تفعيلها بشكل احتياطي تحسّبًا لأي طارئ، أيضًا فهي تتيح لك تشفير موقعك لكي تزيد من أمان هاتفك، وكما أسلفنا الذكر فهذه الخاصية مشابهة كليًا لتلك التي قدّمتها أبل سابقًا في تطبيق Find My كما يُمكنك أن ترى من الصورة التالية:

ننصحك دائمًا بتفعيل كافة مميزات التعقّب لكي تتمكن من إيجاد هواتف سامسونج المفقودة في أي وقت، لا تنتظر إلى أن يضيع هاتفك ومن ثم تندم على عدم الاهتمام بتفعيل هذه الخصائص بل إبدأ في تفعيلها بداية من الآن، وهذا ينطبق على تطبيق Find My Mobile نفسه الخاص بسامسونج أو خدمة جوجل المشابهة والمتوفرة لكافة هواتف أندرويد.