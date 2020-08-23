تعرفي على 6 طرق تجعل عطركِ يدوم طول النهار

تختارين رائحة عطرك بعناية تامة وبما يناسب أسلوبك الخاص وشخصيتك، إلا أنك تواجهين مشكلة عدم دوامها لساعات طويلة خلال النهار، ولهذا غالباً ما تضعين القارورة الكبيرة في حقيبة يدك لكي تجدديها بين الحين والآخر.

ولكي تتوقفي عن ذلك وجدنا 6 حيل يمكنك أن تعتمدي عليها لتدوم رائحة عطرك لأطول مدة ممكنة.

1 رشي العطر خلف أذنيك أو على معصمك أو في باطن أحد مرفقيك، فهذه المناطق تحتفظ بالرائحة لمدة طويلة، والسبب في ذلك أنها مواضع النبض وأنها أكثر دفئاً من مناطق الجسم الأخرى.

2 رطبي بشرتك قبل أن ترشي العطر عليها، فهذا يجعلها أكثر قدرة على تخزين رائحته لساعات طويلة خلال النهار، ولكي لا تختلط هذه الرائحة مع تلك الخاصة بالكريم اختاري الأخير من دون رائحة.

3 في حال لم تتمكني، لسبب ما، من تطبيق إحدى الحيلتين السابقتين، فليس عليك سوى أن تضعي في حقيبتك قارورة عطرك المفضل لكن بحجم مصغر، وهكذا تستطيعين أن ترشي القليل منه بين الحين والآخر على المناطق التي ذكرناها في الرقم 1 للحصول على رائحة عطر ثابتة ومميزة خلال النهار.

4 رشي العطر على ملابسك فهي تحتوي على ألياف يمكنها امتصاص الرائحة وتخزينها، وكذلك يمكنك أن ترشي القليل منه على الملابس داخل خزانتك.

5 يمكنك أن تطبقي العطر على الفرشاة التي تستخدمينها لتسريح شعرك أو عليه مباشرة، لكن حاولي ألا تبالغي في هذا لأن العطر قد يعرض الخصلات للجفاف مع مرور الوقت.

6 من المفيد أن تستخدمي العطر الصلب وأن تضعي القليل منه على طرف إصبعك وأن تطبقيه خلف أذنيك أو على عنقك مثلاً، فهذا يسمح لك بالاحتفاظ برائحة عطرك الأنيق لأطول مدة ممكنة خلال النهار.

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