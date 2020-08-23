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مرة أخرى – أبل تمنع واحد من أهم التطبيقات من تلقي التحديثات بسبب المشريات بداخله

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار التقنية
اخبار التقنية
مصدر الخبر / اخبار التقنية

منصّة WordPress هي منصّة غنية عن التعريف بكل ما تحمله الكلمة، تتيح لك WordPress أن تقوم بإنشاء مواقع ومدونات بشكل مجاني من ناحية، أو استخدام نظامها لإدارة المحتوى -والذي يحمل نفس الاسم- على موقعك بشكل مجاني، وبكل تأكيد فمنصة ووردبرس لديها تطبيقات رسمية على كلًا من أندرويد و iOS، ويبدو أن الأخير يواجه مشكلة كبيرة.

منع تطبيق WordPress من تلقي تحديثات على متجر أبل

طبقًا لمدير ووردبرس التنفيذي وتصريحاته على تويتر فأبل منعت الشركة من إرسال التحديثات الجديدة للتطبيق بسبب أنه “مغلق من طرف متجر أبل”! واستكمالًا وتوضيحًا لهذا الكلام ذكر أن الشركة غير قادرة على إرسال التحديثات وتوفير المميزات الجديدة وكذلك إصلاح الأخطاء بسبب أن التطبيق لا يوفّر مدفوعات داخل التطبيق من طرف أبل نفسها.

الغريب -والمستفز- هو أن التطبيق مجاني بالكامل ولا يطلب من المستخدمين الشراء أو الدفع، والدفع هنا هو للحصول على نطاق .com وخطة اشتراك مدفوعة، وهو أمر لا يتعلق أبدًا بتطبيق ووردبرس على الآيفون، بل بالمنصة بأكملها.

لكي تفهم الأمر بشكل أفضل، ووردبرس تبيع بالفعل خدمات وأبرزها هو نطاقات .com، لكن هذه الخدمات لا تتم مطلقًا من خلال تطبيق ووردبرس على آيفون أو حتى أندرويد بل عبر خدمات ووردبرس عبر الويب، لكن وبشكل عام وكعادتها، أبل تريد أن تأخذ جزءًا من تلك المبيعات بسبب أو بدون!

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[تحديث]

لاحقًا وبعد انتشار الأخبار نشر Matt Mullenweg مرّة أخرى على تويتر موضّحًا ان أبل تواصلت معه وأخبرته أنه ليس بحاجة لإضافة مشتريات داخل التطبيق لكي يستمر في تحديثه وتطويره، لكن السؤال الأهم: طالما الوضع كذلك، لماذا أوقفت أبل عمليات تطوير التطبيق من البداية! التفسير الوحيد هو أن أبل تداركت الموقف حتى لا تقحم نفسها في مشاكل مثل مشاكلها مع إيبك جيمز. يُذكر أن الفارق الزمني بين التغريدتين يتعدى الـ24 ساعة.

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