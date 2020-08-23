تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – مجموعة رائعة مفيدة ألعاب مسلية وعروض مجانية متاحة لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق Avatarify – حول صورتك إلى أي وجه تريد!

هو تطبيق يمكنك من إضافة كلامك وتعبيرات وجهك على أي شخصية تريد، فقط قم بإضافة صورة الشخصية التي تريدها وبعدها قم بتسجيل فيديو قصير وسوف ينقل صوتك وتعبيراتك على الشخصية لتبدو ككما لو كانت حية وحقيقية.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Do.List لتنظيم المواعيد والمهام اليومية

من تطبيقات زيادة الإنتاجية الشهيرة تطبيقات تنظيم المهام والمواعيد على مدار اليوم ومن ذلك نرشح لك تطبيق Do.List الذي يتيح خاصية إضافة مهام لليوم والغد أو وقت آخر لاحق. التطبيق أيضاً يمكنك من إضافة قوائم جاهزة مثل قوائم الشراء والتسوق والأفلام والكتب، كما يوفر خاصية التنبيه عند حلول موعد مهمة ما.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Countdown – عداد زمني للأحداث المهمة

هل تنتظر حدثاً مهماً قادماً؟ يمكنك هذا التطبيق من إنشاء عداد زمني يتيح لك معرفة الفاصل الزمني حتى قدوم هذا الحدث، سواء خطبة أو زواج أو تخرج من الجامعة أو عيد ميلاد وغير ذلك من المناسبات السعيدة والمهمة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Puffin Finance لإدارة شئونك المالية

إدارة النفقات من الأمور المهمة جداً التي لا ينبغي التغافل عنها بأي شكل، وهذا التبيق البسيط سوف يساعدك في إدارة راتبك ومعرفة أوجه الإنفاق الخاصة بك وعرضها لك في صورة بسيطة من الرسوم البيانية.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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لعبة Trapped On Cleveland

هي لعبة يغلب على تصميمها الطابع الكلاسيكي القديم للألعاب، وفيها على اللاعب أن يقوم بمواجهة الزومبي والقضاء عليهم والنجاة منهم في جنح الليل مع مستويات ومهارات مختلفة أثناء اللعب.

السعر : مجانية لفترة محدودة

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لعبة Slingshot Stunt Driver

هواة ألعاب السيارات والسرعة سوف تعجبهم هذه اللعبة حيث عليهم القيادة في طرق ملتوية وجمع العملات أثناء ذلك لكن في البداية عليهم أن يقوموا بإطلاق السيارة بالقوة والتوجيه المناسبين من خلال منصة الإطلاق.

السعر : مجانية