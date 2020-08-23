أضرار كورونا تصل إلى حاسة السمع

أظهرت دراسة قام بها عدد من الباحثين وجود علامة جديد تؤكد تأثير فيروس كورونا على حاسة السمع.

وشملت الدراسة 121 شخصا أصيبوا بأعراض حادة من فيروس كورونا وتعافوا منه، وقال الباحثون إن 13% من عينة الدراسة راجعوا المستشفى بعد خروجهم منها ب 8 أسابيع لمعاناتهم من ضعف السمع وطنين في الأذن.

وقال الباحثون إن تأثير كورونا على حاسة السمع يحدث بعد شفاء المريض منه بعكس فقدان حاستي الشم والذوق الذي يعد دليلا على الإصابة بالمرض.

وقال أحد الباحثين المشاركين في هذه الدراسة إن هذا الأمر طبيعي ومنطقي من الناحية النظرية، لأن الفيروسات التاجية والحصبة، النكاف، والتهاب السحايا تلحق ضررا بالأعصاب التي تحمل المعلومات من وإلى الدماغ، وتسبب مشاكل في النظام السمعي.

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