أيمن زيدان يخرج عن صمته ويرد على الشائعات

نفى الفنان السوري أيمن زيدان الأخبار الرائجة على مواقع الإنترنت والتي تتحدث عن غيابه عن الساحة الفنية في السنوات الـ6 الأخيرة بسبب إحباطه.

ورد الفنان السوري على هذه الأخبار من خلال منشور نشره على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك قال فيه إنه يعيش فترة حزينة، لكنه غير محبط، وإن غيابه عن المسلسلات الدرامية لا يعني غيابه عن الساحة الفنية، لأنه قام خلال هذه الفترة بإنجازات عديدة.

حيث شارك في بطولة 4 أفلام سينمائية روائية هي الأب، ودرب السما، ومسافرو الحرب، ورحلة يوسف، وأخرج 3 أفلام روائية هي أمينة، غيوم داكنة، وجبال الشمس، كما أخرج مسرحيات دائرة الطباشير، اختطاف، وفابريكا، وثلاث حكايا، وكتب مجموعتين قصصيتين هما أوجاع وتفاصيل.

وعبر أيمن زيدان عن حزنه لربط الحضور والإنجازات بالمسلسلات الدرامية فقط، وقال إنه حقق إنجازات عديدة خلال غيابه عن التلفزيون.

يذكر أن الفنان السوري قدم خلال مسيرته مجموعة من المسلسلات الكوميدية المميزة كيوميات مدير عام، ويوميات جميل وهناء، إضافة إلى مسلسل نهاية رجل شجاع، .

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