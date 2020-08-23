شاهد كيف بدت أغطية الصرف الصحي في “كوكب اليابان”

في إطار سعيها لإضفاء لمسة جمالية على شوارع المدينة والحد من الجرائم الليلية، قامت مدينة توكوروزاوا الواقعة شمال العاصمة اليابانية طوكيو بتحويل أغطية الصرف الصحي للوحات فنية مضيئة.

فمنذ بداية شهر أغسطس الجاري شرع عمال قسم المياه والصرف الصحي بتركيب 27 غطاء جديدا لفتحات الصرف الصحي احتوت على شاشات مضيئة تعمل بتقنية LED.

واحتوت اللوحات التي رسمت على هذه الأغطية على تصاميم استمدت من شخصيات الرسوم المتحركة الشهيرة في اليابان.

وأكدت سلطات المدينة وصل الأغطية بألواح شمسية تعمل على إضاءتها بشكل تلقائي من الساعة 5 مساء حتى الساعة 2 صباحا.

يذكر أن المدن اليابانية بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي بصناعة أغطية الصرف الصحي على شكل تصاميم مستوحاة من الهوية الثقافية والتاريخية للمنطقة.

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