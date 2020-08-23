بيع نظارات غاندي بسعر فاق التوقعات

أعلنت دار بريستول للمزادات بيع نظارات غاندي التي وصلت للدار قبل حوالي شهر بمبلغ 340 ألف دولار.

ونشرت الدار فيديو للمزاد العلني الذي أقيم يوم الجمعة الماضي عبر الإنترنت وأسفر عن بيع النظارات الدائرية المطلية بالذهب بهذا المبلغ المرتفع.

وأكد أحد المسؤولين في دار بريستول للمزادات على أن النظارات القيمة بيعت بسعر فاق التوقعات، وقال إنهم قدروا سعر هذه النظارات بحوالي 13 إلى 20 ألف دولار أمريكي.

وقال أحد موظفي دار بريستول إن هذه النظارات وصلت للدار عبر البريد مع رسالة كتب فيها هذه النظارات لغاندي اتصلوا بي، وبأن صاحب النظارة لم يصدق قيمتها، وقال لهم إن غاندي أعطاها لعمه عندما كان يعمل في شركة بريتش بتروليوم في جنوب أفريقيا.

يذكر أن المهاتما غاندي كان يقوم بمنح النظارات التي يرغب باستبدالها للفقراء وللأشخاص الذين يمدون يد العون له كعربون شكر لهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية